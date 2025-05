Na Poljani so se danes na slovesnosti spomnili zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh. "Veliko se nas je zbralo. In to je najpomembnejše sporočilo, da nam je mar, da se spominjamo, da se nikoli ne bi ponovilo," je v nagovoru dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Dotaknil se je tudi aktualnega dogajanja in članstva v zvezi Nato.

Po njegovih besedah je Poljana pri Prevaljah eden svetih krajev za Evropo, za Koroško, za Slovence in tudi za jugoslovanske narode. Potem ko so po Evropi že od 8. maja 1945 slavili zmago nad fašizmom in nacizmom, so namreč na Poljani pri Prevaljah od 13. do 15. maja 1945 ob umikanju nemških in kvizlinških enot ter tudi civilistov proti avstrijski Koroški, kjer so se želeli predati Britancem, potekali zadnji boji druge svetovne vojne na evropskih tleh. Terjali so žrtve na obeh straneh in tudi med civilisti.

"Žal mi je vsakega umrlega v drugi svetovni vojni"

Ob bronastem spomeniku Svobodi in miru kiparja Stojana Batiča, odkritim pred skoraj natanko 40. leti ter danes obkroženim s praporščaki in številnimi gosti, tudi iz protifašističnih društev v nekdanjih jugoslovanskih republikah, je slovenski obrambni minister v nagovoru spomnil na nekatere dogodke druge svetovne vojne in tudi po njej.

"Žal mi je vsakega umrlega v drugi svetovni vojni. Vsakdo je bil nekomu mož, oče, brat. Za vsakim je nekdo jokal, trpel in prižgal svečo. Ampak treba je vedeti in poznati dejstva, tudi ko govorimo o krutih, nepravičnih in nepravilnih povojnih dogodkih," je dejal minister. Ob tem je poudaril pomen izraženega obžalovanja in iskrenega priznanja vseh.

Tako kot pred njim v nagovoru prevaljski župan Matic Tasič, ki je spomnil na slovenske osamosvojitvene dogodke na bližnjem Holmcu, se je tudi minister navezal na dogodke leta 1991.

Sajovic: Odpor leta 1991 nadaljevanje boja slovenskih partizanov in partizank

"Tisto, kar so slovenske partizanke in partizani ob zaveznikih storili na tem mestu, smo nadaljevali z uporom in odporom leta '91 in zato imamo danes svojo državo. Država je in bo stalno na prepihu, smo majhen narod, zato nam je na poti v prihodnost pomembno, da smo člani zavezništva. Ta trenutek smo člani najstarejšega, najmočnejšega zavezništva na svetu, to nam daje dežnik varnosti," je dejal minister.

Ob tem je zbrane spomnil, da so nad slovenskim ozemljem ob koncu druge svetovne vojne umirali piloti z Avstralije, Nove Zelandije, Amerike, Kanade, Velike Britanije. "In od takrat se je skovalo to zavezništvo. Ni idealno, ima hibe, ampak Slovenija mora biti pokončen in ponosen del te zgodbe in poskrbeti tudi za tisto, kar smo obljubili in kar je naša naloga. Slovenija je varna in ostane varna država," je dejal minister.

V zvezi z zbiranjem podpisov v podporo predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o povečevanju vojaških izdatkov Slovenije pa je minister na novinarsko vprašanje v izjavi medijem spomnil, da smo v zavezništvo vstopili na podlagi referenduma s solidno večino in obljubili, da bomo določene zaveze spoštovali.

"Ohraniti moramo slovensko enotnost"

"Ne zaradi Nata, Nato ima tehnike in opreme dovolj, zaradi sebe in zaradi naše kredibilnosti in verodostojnosti. Kar je treba, bomo postorili, predvsem pa moramo pri tem ohraniti slovensko enotnost - ta trenutek v večinski slovenski politiki je. Vedno je pa v življenju in v svetu tako, da bodo pač posamezniki iskali svoje razmisleke, svoj populizem, mogoče celo svoje politikantstvo, ampak moja iskrena želja je, naj ne gre na račun naše enotnosti in varnosti," je v izjavi medijem dejal Sajovic.

Na slovesnosti v organizaciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB in koroških občin je zbrane kot tuji gost nagovoril član borčevske organizacije iz BiH, sicer pa med drugim gledališki režiser Sead Đulić. Pozval je, da se je treba enotno, tako kot v preteklosti in ne glede na narodnost, glasno in odločno upreti klicem fašizma in nacizma v današnjem času. Prevaljski župan Matic Tasič pa je vse, predvsem pa voditelje v svetu pozval h končanju konfliktov in vojn.