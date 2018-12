S peticijo si prizadeva za to, da bi prepovedali pirotehniko #video

V bloku na Jakčevi ulici v Ljubljani so imeli na božični večer požar. Pirotehnično sredstvo je padlo na otroški voziček, ta je zagorel, požar se je nato razširil na notranjost oziroma v predprostor, so pojasnili na ljubljanski policijski postaji.

Povzročitelju grozi do pet let zapora

Po prvih podatkih je škode za okoli deset tisoč evrov, požar pa so pogasili trije policisti, ki so prvi prišli na kraj dogodka. Policisti so pri tem vdihovali dim in zaradi tega pozneje tudi poiskali zdravniško pomoč v kliničnem centru Ljubljana. Kdo je požar povzročil, še ne vedo, je pa za to zagrožena kazen do pet let zapora.

S peticijo nad pirotehniko

Sicer je do prvega januarja pirotehnika dovoljena, a ne tudi petarde. Te so prepovedane. Si pa Tomaž Gorec želi tudi popolno prepoved pirotehnike, zato je letos sprožil peticijo za njeno prepoved. Podpisalo jo je že 11 tisoč ljudi. O tem so ga prepričali tudi dogodki, kot je bil v Domžalah, ko je nekdo odvrgel petardo pred slepega in njegovo psičko vodnico.