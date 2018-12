Otroku v roki eksplodirala večja petarda. Posledice so hude.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj popoldne so v Splošni bolnišnici Celje obravnavali huje poškodovanega otroka s pirotehničnim sredstvom.

"Pri ogledu kraja v Arji vasi smo ugotovili, da je otrok prižgal večjo petardo, ki mu je eksplodirala v roki. Utrpel je zlom dveh prstov na roki ter opekline po obrazu in telesu. Ostal je na zdravljenju v bolnišnici. Okoliščine dogodka še preverjamo," je sporočila policija.

Poziv k varni uporabi pirotehničnih izdelkov

Policisti sicer tudi letos izvajajo številne aktivnosti za preprečevanja negativnih posledic uporabe pirotehničnih izdelkov.

Posameznike, ki bodo kupovali ali uporabljali ognjemetne izdelke, zato pozivajo, da jih uporabljajo varno in preprečijo neželene posledice. Pirotehniko naj uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca, uporaba pa naj bo čim manj moteča za okolico, piše STA.

Pomembno vlogo imajo tudi starši, ki s svojim obnašanjem in odnosom do pirotehničnih izdelkov vplivajo na zavest in obnašanje otrok.