Hekerji tudi nad RTV Slovenija

V četrtek pozno popoldne so na RTV Slovenija zaznali tako imenovani napad DDOS oziroma povečan promet iz tujine na njihovo spletno stran. Kot so pojasnili, je incident vrhunec dosegel med 22.45 in 24. uro, potem je spletna stran ponovno normalno delovala. Kdo stoji za hekerskim napadom, še ni znano, po neuradnih informacijah 24 ur pa naj bi šlo za še enega v vrsti napadov ruskih hekerjev.