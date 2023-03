Rupar prejel grozilno pismo: "To je prva naloga za Niko Kovač"

"Včeraj se je zgodilo nenavadno sporočilo s štirimi naboji M48, na katerih so bila imena Grims, Hojs, Janša in Rupar. Pismo je bilo zapisano srbohrvaškem jeziku, ki ni primerno, da ga ponavljam, je pa zastrašujoče," je uvodoma povedal predsednik iniciative Glas upokojencev Slovenije Pavle Rupar in dodal, da ga zanima odziv premierja Roberta Goloba, predsednice republike Nataše Pirc Musar in Nike Kovač, direktorice Inštituta 8. marec in nove vodje Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora. "Prva naloga s katero se bo soočila Nika Kovač, je tu," je še dejal.

Sporočilo je Rupar dobil včeraj in napovedal, da bo prijavo na policijo podal danes.

"Mediji začnite delati v smislu sprave, v smislu umirjanja strasti. Ocenite, kaj je sovražni govor in kaj je zaskrbljujoče in kaj ni," je medije pozval Rupar.

V nadaljevanju je dejal, da so stvari resne, da se pojavljajo sprevržena poročanja in da nekateri ne spoznajo, kaj je namen Inštituta 1. oktober. "Naš namen ni bil ne rušenje oblasti, ne spodbujanje odhoda oziroma rušenje predsednika vlade, pač pa borba za pokojnine"

"Rezultat na Gregorčičevi je popolna nula"

Dejal je, da je treba ljudi spodbujati, naj gredo na proteste in dvignejo glas, da bodo slišani in dodal, da jih Nataša Pirc Musar, Robert Golob in Luka Mesec ignorirajo. "Rezultat ljudi na Gregorčičevi je popoln nula. Več pisem smo poslali tudi Nataši Pirc Musar, a odgovora ni. Kot, da nas ni. Gospod Golob in Luka Mesec se obnašata ignorantsko," je še dejal Rupar.

"Tu vloga Ruparja ne pomeni popolnoma nič, mogoče sem prvi v vrsti tistih 300 tisočih, ki upajo, ne glede na to koga so volili. Ogromno volivcev Svobode se kesa. Tu smo zato, da se skupaj borimo, da bomo uspeli," je dejal.

Od shoda do danes "s pritiski" dosegli vsaj redno uskladitev, izredna uskladitev pokojnin je umaknjena. Danes so nameravali vložiti zakon, s katerim bi ukinili obvezno plačevanje dopolnilno zavarovanja za vse državljane, a ga želijo vložiti osebno predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič. Za vložitev predloga zakona pa se niso odločili tudi zato, ker isti predlog napoveduje tudi Inštitut 8. marec in si ne želijo očitkov, da so jih prehiteli.

Koalicija: Šlo je za rušenje vlade

Pavle Rupar je pred dvema tednoma v Ljubljani organiziral drugi protestni shod iniciative Glas upokojencev Slovenije. Zahtevali so dvig pokojnin, v koaliciji pa so ocenili, da je šlo predvsem za rušenje vlade. Tretji protestni shod bo, kot je napovedal Rupar, 31. marca na Trgu republike.

Foto: Bojan Puhek