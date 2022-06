RTV Slovenija poslovala z dobičkom: "Tudi uspešna kadrovska sanacija …"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo RTV Slovenija je za prvo trimesečje predvidevalo za okoli 32 milijonov evrov prihodkov, dejansko pa je javni zavod v tem obdobju ustvaril dobrih 33,6 milijona evrov prihodkov. Torej 1,6 milijona evrov več od načrtov. K temu sta največ prispevala uspešnejše in učinkovitejše trženje oglasnega prostora ter povečanje prihodka z naslova RTV-prispevka, so sporočili iz RTV Slovenija.

Tudi na strani odhodkov je zavod posloval uspešnejše kot predvideno. Načrtovali so za več kot 36 milijonov odhodkov, dejansko pa so zapravili le 31,6 milijona evrov. Tako so skupaj prihranili 4,4 milijona evrov. Največ prihrankov, kar dva milijona evrov, izhaja iz zmanjšanja stroška dela, kar je neposredno povezano z uspešno izvedbo kadrovske sanacije.

Zaposleni pa bodo še v tem mesecu na svoje račune prejeli tudi regres za letni dopust. Izplačan bo 15. junija skupaj z majsko plačo, znašal pa bo 1.074 evrov.