Štrukelj je vodja stavkovnih zahtev novinarjev na RTV

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) Branimir Štrukelj in generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough sta kot vodji pogajalskih skupin delodajalca in strokovnega odbora novinarskih sindikatov danes podpisala Poslovnik o vodenju pogajanj o stavkovnih zahtevah, poroča RTV Slovenija.

Poslovnik o vodenju pogajanj o stavkovnih zahtevah je podlaga za začetek pogajanj o konkretnih stavkovnih zahtevah, ki jih je Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija 13. maja naslovila na vodstvo RTV Slovenija.

Prvi krog pogajanj o prvi stavkovni zahtevi Novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija bo v petek, 3. junija, ob 10. uri.

Stavkali bodo do izpolnitve zahtev

Novinarji na RTV Slovenija so v ponedeljek začeli opozorilno stavko, stavkali pa bodo vse do izpolnitve zahtev. Med drugim zahtevajo novinarsko avtonomijo in socialni dialog ter dvig plač najnižje plačanim zaposlenim. Nenavadno je, da stavkajoči za stavko uporabljajo javni medij. Gre za prvo stavko na javni radioteleviziji po letu 2004, ko je sicer na volilno nedeljo 3. oktobra stavkala večina novinarjev slovenskih medijskih hiš.

Če sporazuma o razreševanju zahtev ne bo do konca maja, med drugim zahtevajo odstop generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha in predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča. Prav tako bi morala do 30. maja v skladu z njihovimi zahtevami odstopiti odgovorna urednica informativnega programa nacionalne televizije Jadranka Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije v Multimedijskem centru zavoda (MMC) Igor Pirkovič.

Štrukelj: Boj za zagotovitev novinarske avtonomije "izrazito sindikalna zahteva"

Poleg izvršnega odbora sindikata novinarjev je stavko podprla tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS). Kot je dejal njen predsednik Branimir Štrukelj, sledijo prepričanju, da je avtonomija novinarskega in uredniškega dela ena od temeljnih predpostavk delujoče demokracije. "To je standard, ki v demokratičnih državah ne bi smel biti vprašanje, pa vendar je videti, da je ta boj v naši državi še odprt," je poudaril.

Spomnil je, da se je KSJS pred dobrim letom in pol, ko se je zgodil poskus medijske zakonodaje, postavil v bran novinarski avtonomiji in proti normiranju možnosti, da lahko politika vpliva zlasti na javne medije. Nadaljevali so opozarjanje, ko je sledil "poskus izstradanja STA, da bi privolili v spremembe, ki so očitno kazale na poskus vpletanja politike". Danes smo, kot pravi Štrukelj, na povsem isti točki, zato podpirajo novinarje, ki se v tem primeru postavljajo s stavko v bran ključnemu elementu demokratičnega okolja, in sicer avtonomiji obveščanja javnosti.

Štrukelj je ob tem poudaril, da je boj za zagotovitev novinarske avtonomije "izrazito sindikalna zahteva". "Ne morete ločiti temeljnih pogojev dela od avtonomije novinarskega dela. To je tako, kot da ne bi zagotavljali odmora ali varnosti na delovnem mestu," je dejal.

Po njegovem mnenju je vodstvo RTVS lahko konstruktivno samo tako, da to sprejme kot temeljni del stavkovnega sporazuma, v katerega naj se zapiše tudi, s kakšnimi potezami bodo zagotovili novinarsko avtonomijo. "Vsako izogibanje temu bi pomenilo, da vodstvo vztraja pri kršitvah, ki smo jim bili priča v zadnjih mescih," je dejal in dodal, da to ne more pripeljati do dogovora, ki bi zadovoljil novinarje in javnost.