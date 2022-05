Po "vojni" pred Zagrebom: Lahko bi bila tudi mrtva

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes komentiral nedavno divjanje navijačev splitskega Hajduka na avtocesti nedaleč od Zagreba, ob katerem so se zgodili spopadi s policijo, ta je nato uporabila tudi strelno orožje. Milanović je obsodil tako ravnanje navijačev kot policije in dejal, da bi red morala zagotoviti vlada.

"Stadioni in njihova okolica ne bi smeli biti mesto, kjer se divja in razbija. Tu se igra po pravilih, ki jih določata politika in vlada," je dejal Milanović, kot navaja današnje sporočilo za javnost urada hrvaškega predsednika.

Milanović je dodal, da breme odločanja o ukrepih proti navijačem v takšnih primerih ne bi smelo biti na ramenih policije. "Ko se vlada resno odloči za ukrepanje, se bodo tudi navijaške skupine vedle drugače in se odzvale s strahospoštovanjem," je dejal hrvaški predsednik.

"Streljanje na ljudi je nesprejemljivo"

"Tudi policija bi morala biti bolje pripravljena. Zdi se mi neverjetno, da smo v položaju, kjer je policist uporabil strelno orožje. Obstaja širok nabor sredstev, ki jih je mogoče uporabiti v primeru takšnih izgredov in niso smrtno nevarna," je dejal.

"Streljanje na ljudi, ne glede na to, kako nevarni so in kakšno odgovornost za nasilje nosijo, je nesprejemljivo. Dva človeka so ranili s strelnim orožjem, lahko bi bila tudi mrtva. To je težava oblasti," je opozoril Milanović. Vlado je ob tem pozval, naj opravi svoje delo in poskrbi za red.

Hrvaški predsednik se je tako danes odzval na incident, ki se je zgodil v soboto ponoči. Na avtocesti A1 v bližini počivališča Desinec pri Jastrebarskem so se navijači Hajduka spopadli s policijo, ki jih je spremljala ob vrnitvi z derbija proti Dinamu v Zagrebu. Policija je na napad odgovorila s streljanjem, v spopadih pa je bilo ranjenih več deset ljudi.