RTL: Hrvaška pripravljena priznati večji del arbitražne rešitve

Predsednik Evropske komisije Juncker je pred pogovorom s slovenskim predsednikom Pahorjem v Bruslju dejal, da vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško ni le dvostranska težava, temveč je to težava, ki vpliva na vso EU in na evropsko prihodnost zahodnega Balkana.

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je menila, da je Juncker "dosleden pri stališču, da gre za dvostransko vprašanje med dvema članicama EU". Kot je dodala, je Junckerjeva izjava v skladu s prejšnjimi izjavami Evropske komisije o podpori pogovorom in dialogu med Hrvaško in Slovenijo.

Vodja hrvaške diplomacije je poudarila, da Evropska komisija obenem opozarja na nesprejemljivost enostranskih ukrepov, za kar si prizadeva tudi Hrvaška.

Ponovila je, da so zaradi tega nesprejemljive slovenske kazni za hrvaške ribiče, ki lovijo ribe na območjih v Piranskem zalivu, kjer so jih lovili pred letom 1991 in po njem. Znova je dejala, da ima Hrvaška seznam vseh prekrškov, ki so jih med nedovoljenim prehodom meje in ribolovom storili slovenski ribiči.

Pejčinović-Burićeva je dodala, da Hrvaška vztraja pri nadaljevanju dialoga s Slovenijo ter da obstajajo dvostranski stiki s slovensko stranjo. Potrdila je, da se bo hrvaški premier Andrej Plenković na povabilo Junckerja udeležil skorajšnjega srečanja Evropske komisije, na katerem bodo obravnavali vsa pomembna vprašanja za EU ter skupne interese Hrvaške in Evropske komisije.

Hrvati naj bi zahtevali koncesije za svoje ribiče. Foto: Andrej Peroša

Juncker je med drugim v ponedeljek dejal, da je arbitražno razsodbo treba spoštovati ter da razlike v stališčih držav niso tako zelo velike. Prvi korak bo, kot je dejal, spraviti strani skupaj za mizo.

Tudi Plenković je v zadnjem obdobju večkrat dejal, da sta državi bližje končni rešitvi, kot se zdi. Ob tem je poudaril, da si Hrvaška želi urediti spor s Slovenijo v skladu z mednarodnim pravom.

Hrvaško uredništvo komercialne televizije RTL je neuradno poročalo, da je Hrvaška pripravljena prisluhniti Junckerju in priznati večji del arbitražne razsodbe v dvostranskih pogovorih. Zagreb naj bi zahteval boljši položaj za hrvaške ribiče, so dodali.

Dodajajo, da hrvaška opozicija od vlade zahteva temeljito analizo tega, kaj natančno Hrvaška z arbitražo izgublja in kaj pridobiva. "Tega ne smejo pometati pod preprogo, morajo se lotiti dela, ne smejo upati, da se bo težava rešila sama od sebe. Če se dovolj dolgo nič ne ukrene, to težave zagotovo ne bo rešilo, v tem primeru pa jo lahko celo stopnjuje," je dejal predsednik SDP Davor Bernardić.