Hrvaško zaradi neupoštevanja arbitraže čaka finančna kazen? #video

"Pripravili bomo različne pravne možnosti, kaj si lahko obetamo; gre zlasti za tožbe na različnih forumih, eden od teh je lahko tudi evropsko sodišče v Luksemburgu," je že septembra za medije povedal zunanji minister Karl Erjavec.

"Menim, da imamo zelo dobro pravno podlago za to, da bi tožbo dobili. Še posebej če se bodo ti incidenti v Piranskem zalivu ali pa kjerkoli drugje, kjer Slovenija sodbo implementira in je Hrvaška ne spoštuje, ponavljali. Vse take zabeležene kršitve so konkretne kršitve arbitražne razsodbe," trdi pravnica Dominika Švarc Pipan.

Hrvaško bi spet pozvali k izpolnitvi arbitražne razsodbe

"Ko Sodišče EU izda sodbo, praviloma najprej naloži državi, pri kateri je ugotovilo kršitev, da mora to kršitev odpraviti. Se pravi, da bi verjetno Hrvaški naložilo, da mora v celoti izpolniti arbitražno razsodbo," razlaga pravnica. "Državi bi dali določen rok, v katerem mora to izpolniti, in če Hrvaška tudi te sodbe sodišča v Luksemburgu ne bi želela izpolniti, je za naprej mogočih več mehanizmov," dodaja.

Ob neupoštevanju bi ji naložili finančno kazen

"Sodišče lahko samo, ob neupoštevanju njegove sodbe, izda novo odločbo, s katero bi Hrvaški naložilo neko finančno kazen. To je lahko fiksen znesek, ki ga mora enkratno plačati, ali pa kakšno periodično plačilo, ki bi ga morala Hrvaška plačevati do izpolnitve," razlaga pravnica Švarc Pipanova.

Po njenih besedah je druga možnost ta, da sama Evropska komisija ali država, ki je dobila primer, se pravi Slovenija, ravno tako predlaga sodišču, da to naloži neko finančno kazen. "In to se potem na neki način lahko ponavlja naprej v nedogled. Finančne kazni pa so praviloma zelo učinkovite," dodaja.

Slovenija lahko Hrvaško toži tudi zaradi ribiške politike

"Slovenija lahko v določenih primerih toži Hrvaško tudi zaradi kršitev skupne evropske ribiške politike, zaradi nedopustnega ribolova brez ustreznih dovoljen," prav tako trdi pravnica. "To so potem že zelo specifične kršitve," dodaja.