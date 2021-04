Romana Tomc o prometni nesreči: Gre za nesrečen dogodek in nikakršen škandal

Policija je včeraj sporočila, da se je okoli 17.30 na ulici Ob dolenjski železnici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in otrok na poganjalcu. Prometna nesreča se je zgodila, ker je voznica ob vključevanju v promet odvzela prednost otroku, ki se je pri tem lažje poškodoval.

Kot je kasneje poročal portal necenzurirano.si, je bila povzročiteljica nesreče evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc, ki ji je policija izdala plačilni nalog.

Tomčeva je za Siol.net danes zatrdila, da je bila res udeležena v prometni nesreči. Pojasnila je, da med vožnjo ni uporabljala mobilnega telefona in da je po nesreči opravila tudi test alkoholiziranosti. Ta je pokazal vrednost 0.0.

Globe ni prejela

Dejala je še, da je policija na kraju nesreče opravila ogled. Čeprav je policija včeraj po dogodku v poročilu zapisala, da je bil povzročiteljici izdan plačilni nalog, so danes s Policijske uprave Ljubljana sporočili, da je pri zapisu nastala napaka, saj postopek o prekršku še ni končan.

Tomčeva je danes zatrdila, da ji policija globe ni izrekla. "Gre za nesrečen dogodek in nikakršen škandal, v katerega ga skuša spremeniti portal necenzurirano. Važen je srečen konec, saj so mi kmalu po nesreči sporočili, da je z otrokom vse v redu, in to je najpomembnejše," je sklenila evropska poslanka iz vrst SDS.