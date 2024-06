Romachild , z naskokom najbolj presenetljiv slovenski glasbeni tandem zadnjih let, Truhoma in Anina zvezdica so združili moči za koncert Let’s Play!, ki bo 30. oktobra 2024 v Kinu Šiška. Koncert bo imel dobrodelno noto, saj bo del prihodkov namenjen mladim perspektivnim umetnikom, ki potrebujejo sredstva za razvoj svojih talentov. Hkrati bo koncert tudi največji solo koncert dua do zdaj.

Glasbeni tandem Romachild je edinstven, saj ta power duo sestavljajo zgolj bobni, električna kitara ter vokal; še bolj nepričakovano pa je, da v njem sodelujeta dva mojstra slovenske glasbene scene: bobnar Roman Ratej in multiinštrumentalist/producent Martin Štibernik. Skupaj ustvarjata novo glasbeno zgodbo, polno pozitivne energije, močnih kitarskih rifov in eksplozivne avtentične glasbe, ki v svoji barvitosti ne pusti ravnodušnega nikogar. Roman je igral na največjih svetovnih odrih ter sodeloval z velikimi svetovnimi in domačimi imeni popularne glasbe. Martin pa je poznan kot eden najboljših in najbolj iskanih avtorjev/producentov pri nas.

"Že ko sva osnovala Romachild, sva se odločila, da bova del prihodkov namenila mladim perspektivnim umetnikom, ki potrebujejo sredstva za razvoj svojih talentov. Od vsake prodane karte gre del prav v ta namen, Anina zvezdica in Truhoma pa sta se nama zdeli najbolj primerni za uresničitev najine namere," je povedal duo Romachild.

Ana Lukner, ustanoviteljica Truhome in Anine zvezdice, pa je dodala: "Izredno vesela sem, da bomo Romachild, Truhoma in Anina zvezdica združili moči in sodelovali v tako lepi glasbeno-dobrodelni zgodbi. Truhoma in Anina zvezdica sta od vsega začetka zavezani k spodbujanju filantropskega okolja, uresničujeta 100-odstotno transparentnost, povečujeta učinek doniranja ter spodbujata trajne pozitivne spremembe. Truhoma bo v kampanji ponudila tehnologijo za sledenje donacij, s katero bodo vse donacije na 100-odstotno transparenten način prikazane in sledljive ter v celoti tudi porabljene, Anina zvezdica pa bo zagotovila mlade, ki so upravičeni do pomoči in katerim Romachild s kampanjo želi pomagati. Ponosna sem na to sodelovanje, ki je več kot le pomoč – je spodbuda in podpora vsem mladim, ki skozi umetnost želijo slediti svojim ciljem in sanjam."

Za dodatne informacije o koncertu ter glasbenemu tandemu Romachild stopite v stik z hi@romachild.com ali press@alivea.si.

