Remškar pravnomočno izgubil tožbo proti Onkološkemu inštitutu

Nekdanji generalni direktor Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana Janez Remškar je tudi na višjem sodišču izgubil tožbo, ki jo je zoper OI vložil zaradi predčasne razrešitve z mesta direktorja. Višje delovno in socialno sodišče je namreč potrdilo sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki je tako postala pravnomočna.

Prvostopenjsko sodišče je po poročanju Televizije Slovenija presodilo, da je bila razrešitev Janeza Remškarja zakonita, zato je zavrnilo njegov zahtevek za izplačilo nadomestila plače, nadomestila za neizrabljeni letni dopust in odškodnine za nepremoženjsko škodo v vrednosti 92.884,37 evra s pripadajočimi obrestmi.

Remškar sodbe še ni prejel, zato je ne želi komentirati

Kot so januarja ob prvostopenjski sodbi sporočili iz OI, so bili dokazano utemeljeni vsi očitki o neupoštevanju predpisov in splošnih aktov zavoda in neizvrševanju sklepov organov zavoda ter delovanju v nasprotju z njimi.

Remškar je za javno televizijo danes pojasnil, da sodbe še ni prejel, zato je ne želi komentirati. Odvetnica OI Irena Dobravc Tatalovič je povedala, da je višje sodišče v celoti zavrnilo Remškarjev tožbeni zahtevek, sodba pa je pravnomočna.

Svet OI Remškarju očita tudi neizpolnjevanje sklepov in neupoštevanje predpisov

Svet OI je Remškarja razrešil 9. septembra 2015. Očitali so mu neizpolnjevanje njihovih sklepov ter pomanjkljivosti na področju kakovosti in urejanja notranjih odnosov na inštitutu. Za spornega so označili tudi način, kako je kirurgu Eriku Breclju vročil opomin pred odpovedjo delovnega razmerja.

Remškarjevo razrešitev je pozneje potrdila tudi vlada, čeprav je Remškar še isti dan v pismu premierju Miru Cerarju predlagal, naj razreši člane sveta inštituta, ki so ga razrešili. Nato je svet inštituta za vršilko dolžnosti generalnega direktorja imenoval Zlato Štiblar Kisić, ta je bila pozneje tudi izbrana za direktorico.

Svet zavoda jo je izbral 7. januarja 2016, po več mesecih neodločnosti pa je vlada 12. julija 2016 dala soglasje k njenemu imenovanju.