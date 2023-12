Reka Vipava poplavlja, številne zapore cest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi obilnega deževja naraščajo in poplavljajo nekatere reke.

Zaradi obilnega deževja je ponoči začela poplavljati reka Vipava v zgornjem delu Vipavske doline, zato so zaprli cesti Ustje-Uhanje in Velike Žablje-Male Žablje. V občinskem štabu civilne zaščite (CZ) občine Ajdovščina pričakujejo, da bo poplavljalo tudi na območju Batuj.

"Težave so na običajnih izlivnih poplavnih mestih," je za STA povedal poveljnik občinskega štaba CZ Ajdovščina Igor Benko.

Dodal je, da naj bi po napovedih hidrologov reka Vipava naraščala nekje do 13. ure, potem pa začela počasi upadati.

V zgodnjih jutranjih urah so v Uhanjah pri Ajdovščini posredovali gasilci Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, ki so pomagali domačinu pri zaščiti ogrožene perjadi zaradi poplavljanja, pa je za STA povedal direktor poklicne gasilske enote Blaž Mlečnik. Tudi na tem območju so domačini navajeni na poplavljanje ob visokem vodostaju reke Vipave, zato večjih težav ni bilo, je še poudaril.

Pred nami nalivi, mogoče močnejše nevihte

"V naslednjih 36 urah se bodo predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severozahodu Slovenije obnavljali močnejši nalivi. Nastanejo lahko tudi posamezne nevihte," so o vremenskem dogajanju zapisali na Meteoinfo Slovenija.

Pestro vremensko dogajanje bo dodatno začinil veter, še pišejo med drugim.