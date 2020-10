Referendum o najvišji stavbi v državi bo sredi decembra #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Občino Rogaška Slatina so danes pobudniki vložili zahtevo za referendum o postavitvi razglednega stolpa Kristal, priložili so tudi 542 podpisov v podporo referendumu. Kot je sporočila predstavnica pobudnikov Eva Žgajner, je slatinski župan Branko Kidrič predlagal, da bi bil referendum 13. decembra.

Dejala je tudi, da je občina na Nacionalni inštitut za javno zdravje že naslovila vprašanje, kako naj bi se glede na trenutne epidemiološke razmere v državi referendum izvedel, piše STA.

Seja slatinskega občinskega sveta, na kateri bi se odločalo o datumu referenduma, je še vedno pod vprašajem, na občini se trudijo, da bi jo lahko izvedli. Morda bo zaprta za javnost ali pa izvedena celo virtualno, je še dejala Žgajnerjeva.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva?

Foto: Občina Rogaška Slatina

Vodstvu občine Žgajnerjeva sicer očita, da ne odgovarja na kritike projekta in deluje netransparentno, hkrati pa po njenem prepričanju v nasprotju z resničnim stanjem zatrjuje, da ima projekt vsesplošno podporo, piše STA.

Pobudniki referenduma so prepričani, da bi imel 106 metrov visok razgledni stolp velik vpliv na videz kraja, njegova postavitev pa bi bila v nasprotju z občinsko strategijo razvoja turizma, ki v ospredje postavlja butični turizem, medtem ko bi stolp privabljal predvsem enodnevne goste. Pobudo za referendum so podprle tudi stranke SD, Pirati in Dobra država.

Župan: Stolp bi postal generator povečanega števila gostov

Župan Kidrič po drugi strani poudarja, da bi bil razgledni stolp Kristal najvišja stavba v državi in predstavljal novo turistično atrakcijo Rogaške Slatine ter postal generator povečanega števila gostov, še piše STA.

Foto: Občina Rogaška Slatina