Razvili so svečo, ki bo reševala dva velika slovenska problema #video

Socialno podjetje Bolje, ki ga je ustanovilo humanitarno društvo Ozara, je zasnovalo in izdelalo prvo nagrobno svečo, katere dele bo mogoče reciklirati v neskončnost, hkrati pa bo reševala dva zelo velika slovenska problema - to, da letno v Sloveniji uporabimo več kot 15 milijonov okolju neprijaznih nagrobnih sveč in to, da zavržemo 4,5 milijonov litrov odpadnega jedilnega olja. Četudi so v svečo vložili že veliko časa, truda, energije in tudi denarja, pa za dokončanje potrebujejo še dobrih 30 tisočakov. Dvajset jih bodo vložili sami, deset pa jih želijo zbrati s prodajo izdelkov podpornikom akcije na Adrifundu. Do danes so zbrali približno polovico, za drugo polovico jim ostaja le še pet dni časa, zato upajo, da bo v teh dneh čim več domovih dišalo po njihovih dišečih svečkah.

"Potrebujemo orodje za pokrovček, ki stane okoli dvajset tisočakov. Pokrovček bo sicer navaden, kot smo ga vajeni, a iz aluminija. Laiku bo popolnoma vseeno, iz česa je, nam pa ne, aluminij smo izbrali, ker se ga da reciklirati v neskončnost," pove Bogdan Dobnik, idejni vodja projekta, ki je sicer že 20 let v društvu Ozara kot socialni delavec.

Foto: Ana Kovač

Prav vsaka nagrobna sveča Edina bo:



- v celoti proizvedena v Sloveniji,

- narejena iz povsem naravnih in obnovljivih materialov,

- zdravju prijazna,

- popolnoma brez odpadkov,

- povsem reciklabilna – njene dele bo mogoče reciklirati v neskončnost,

- reciklirala približno 2 dcl odpadnega olja, ki bi sicer onesnažilo več 100 litrov vode,

- vsebovala tudi pomembno informacijo o žalovanju.



Akcijo lahko podprete z nakupom enega od njihovih obstoječih izdelkov, ki vam bodo polepšali praznični čas, ali prispevate z nakupom ene od prvih nagrobnih sveč Edina. To lahko storite na tej povezavi do njihove kampanje.

Video: Zakaj si sveča zasluži ime Edina

V času krize je humanitarno društvo Ozara ostalo brez dela sredstev za preventivne programe. V tem okviru namreč delajo tudi programe za otroke - delavnice imajo tudi po šolah, izdajajo knjige na temo duševnih motenj, ravno so izdali tudi družabno igro na temo anksioznosti, delajo tudi obeležja, da opozarjajo na samomore in vse takšne aktivnosti so del njihovih preventivnih programov. Ko za to niso imeli več denarja, so želeli na trgu poiskati idejo, s katero bi jih lahko financirali in dobili so idejo, da bi zbirali odpadno olje.

Foto: Ana Kovač

Humanitarno društvo je tako ustanovilo socialno podjetje Bolje, ki se zdaj ukvarja prav s tem. V Sloveniji se z odkupom odpadnega olja ukvarjajo tri večja podjetja, njihovo socialno podjetje Bolje je postalo četrti največji odjemalec.

Največja stranka je ŽUKC Maribor, Slovenjgraška bolnica, z njimi sodeluje tudi nekaj hotelov, šole in vrtci. "Uredba je namreč takšna, da morajo olje oddati registriranemu zbiralcu, ki ima vsa dovoljenja, mora imeti registriran prostor, prevozniki smo in vse, kar spada zraven. Od tam vzamemo olje, ki pride v velikih belih sodih. Že vizualno ga ocenimo, kakšno je, vemo, kje je čisto. Iz vrtcev dobimo v redu olje, olje iz restavracij gre naprej za biodizel," pojasnjuje Bogdan.

Foto: Ana Kovač

Že takoj so vedeli, da želijo iz odsluženega olja izdelovati inovativne izdelke

Že leta 2014, torej takoj na začetku, so vedeli, da želijo iz olja izdelovati inovativne produkte. Sprva so imeli idejo, da bi delali nagrobne sveče iz biorazgradljive plastike. Ker se je ta celo na podlagi njihove ideje kmalu pojavila na trgu, so idejo opustili, se povezali s Portugalci in se lotili dišečih sveč. Izdelujejo in prodajajo jih pod znamko OilRight.

Foto: Ana Kovač

"Na podlagi tega, da so ljudje izdelke dobro sprejeli in jim je še posebno všeč sistem 'naredi sam', da se dobro prodajajo še posebno v tem obdobju – lani smo jih prodali okoli 10.000, smo se lotili tudi projekta Edine, ekološke nagrobne sveče," pove Bogdan.

Video: Vedeli so, da bodo izdelovali inovativne produkte

V prostoru, kjer iz olja izdelujejo vosek in vlivajo sveče, lepo diši. Vonj je mešanica vseh vonjev, s katerimi pri njih delajo, zato Bogdan pove, da po določenem času v prostoru težko razločiš vonj dišeče sveče, ki bi jo odprl in povonjal. "Če bi vam dal povonjati svečo z vonjem mojito ali tisto z vonjem cimeta in klinčkov, ne bi vedeli, katera je katera, ker so vonjave tu tako intenzivne," se zasmeji Bogdan.

Foto: Ana Kovač

Od odpadnega olja do ročno vlite dišeče svečke

Ko olje pride k njim, dobro olje prečrpajo v kotel. Tega prižgejo in olje približno tri ure segrevajo na 80 stopinjah, da izpari voda.

"Nečistoče se usedejo na dno, olje pa postane neviskozno in zelo tekoče. Dodamo mu belilno zemljo, poskusili smo tudi z aktivnim ogljem, a belilna zemlja in filtracijska sredstva, ki so sicer popolnoma naravne sestavine, popolnoma zadostujejo – pri tem postopku so nam pomagali tudi v tovarni olj Gea, ker delajo na enak način. Ko se vse to segreje, ko minejo tri ure in se olju dodajo tudi vse primesi, gre skozi filtracijo. To pomeni olje skozi filter iz tkanine s črpalko povlečemo ven in ga skladiščimo v sodih," pojasnjuje Bogdan.

To delajo sproti, ker je olje živa biološka stvar in ne želijo, da bi postalo žarko. Ko je prečiščeno, gre naprej v drug kotel. Tam mu dodajajo snovi za koagulacijo, da ga spravijo v trdno stanje, dodajo mu še dišave in tako naredijo vosek. Tega nato z vedrom pretočijo ročno v kotel za vlivanje sveč, če gre za večje količine, sicer pa se da sveče vliti tudi ročno.

Foto: Ana Kovač

Vložek v proizvodnjo sveč je bil do danes že zelo velik

Koliko so do sedaj vložili v prostor in v izdelavo, natančno ne ve povedati, meni pa, da bi bili lahko hitro pri številki okoli 70 tisočakov.

"V socialnem podjetju ni izplačil nagrad in delitve dobička in je tako ali drugače treba vlagati nazaj v razvoj, to pa je pri nas v področje na katerem se širimo, torej pri zbiranju olj," pojasni. Računajo, da bi imeli ob koncu leta okoli dvajset tisoč evrov prihodka iz izdelave sveč.

Video: Na začetku je dobro imeti mentorja, da je čim manj napak

Obiskali smo jih ravno v času, ko so že izdelali velike količine sveč za eno od trgovskih verig in so se pripravljali na izdelavo sveč z novim vonjem sivke in vanilije. "Enostavno je narediti 600 sveč, približno tri ure potrebujemo , da jih naredimo. Težje jih je prodati," pove Bogdan.

Foto: Ana Kovač

V njihovi ponudbi so trenutno različne rastlinske dišeče sveče, kompleti, s katerimi si svečke lahko vsak naredi doma sam ter barvila in vonjave, ki se lahko dodajajo osnovnemu vosku.

Foto: Ana Kovač

Edina bi združevala steklo iz steklarne Hrastnik in vosek iz recikliranega olja

Da bi torej rešili več težav, s katerimi se kot družba spopadamo, so se odločili, da bodo začeli izdelovati tudi ekološke nagrobne sveče. Te bi bile iz stekla steklarne Hrastnik, z voskom iz njihovega rastlinskega olja, to pa bi pomenilo, da bi bilo vse dele sveč mogoče reciklirati.

"Takšne sveče, kot jih imamo trenutno v ponudbi, imamo le mi in kolegi iz Portugalske, ki so to patentirali, mi smo pa zdaj tako ali tako odkrili svoj način. Sveča Edina je čisto naša pogruntavščina, saj smo morali iti s ceno veliko nižje, ker je to kar drago. Znižali smo jo, kolikor se je dalo," razloži Bogdan. Stekleno svečo bodo lahko uporabniki tudi ponovno sami napolnili z voskom.

Pokaže nam do konca dogoreno svečo, v kateri je na stenah le sled voska. "Potrebujemo še konvekcijsko peč. Ko stekleno svečo obrneš na glavo v peči, vsi ostanki stečejo ven. Nato jih lahko preprosto opereš, tudi v pomivalnem stroju. Tudi mi imamo manjši gostinski pralni stroj, ker smo na začetku testirali in želeli kozarce prati na ta način," pojasni Bogdan.

Foto: Ana Kovač

Sodelovati želijo s komunalnimi podjetji in zaposlovati težje zaposljive osebe

Kot pove Bogdan, se jim trenutno v podjetju zares veliko dogaja. Ravno izdelujejo in pakirajo sveče za kupce iz Malezije, dogovarjajo se z Romuni. "Pa to je res le postranski posel, ki ga počnemo. Ključni posel je odvoz pomij in odpadnega olja, jaz pa delam za Ozaro, za humanitarno organizacijo, ki je v ozadju vsega tega. Ideja je bila, da bi, če bi s svečami uspeli, zaposlovali težje zaposljive osebe, torej uporabnike programov. Je pa res, da morajo biti ljudje pri pakiranju in lepljenju nalepk zelo natančni, pri izdelovanju sveč bi šlo lažje.

Video: Vloženega časa se ne da izmeriti

Njihova ideja je, da bi celotno zgodbo z vračanjem embalaže poskusno začeli s Komunalnim podjetjem Maribor in Žalami. Z obema podjetjema so že dogovorjeni, izdelek morajo le še dokončati.

"Tudi sicer je naša ideja, da bi pri tem sodelovali s komunalnimi podjetji. V Sloveniji jih imamo 50, od tega jih je 45 takih, ki skrbijo tako za pokopališča, kot za odvoz odpadkov, olj pa se sistematično niti ne zbira," Bogdan opisuje, kje vidi priložnost.

Foto: Ana Kovač

Danes na Kongresnem trgu v Ljubljani ob dnevu solidarnosti prižigajo 353 sveč

Serijo 353 sveč bodo na Kongresnem trgu prižgali prav danes v okviru mednarodnega dneva solidarnosti z družinami, ki so izgubile bližnjega zaradi samomora. V zameno za prižgano svečo bo vsak udeleženec prejel knjižico z naslovom Zakaj tako boli?, ki je spisana na temo pomoči po samomoru bližnjega.

Skupaj s partnerji s tovrstnimi aktivnostmi namreč izražajo solidarnost in opozarjajo na bolečino in stisko, ki jo doživljajo svojci po smrti bližnjega družinskega člana zaradi samomora. Slovenija namreč še vedno sodi med države z visoko stopnjo umrljivosti zaradi samomora, saj se ta zgodi skoraj vsak dan. V letu 2018 je samomor prizadel 353 družin, leto prej kar 411, to pa pomeni tudi številne žalujoče družinske člane, ki občutijo hude posledice, med njimi tudi najmlajši, otroci in najstniki.

"Zgodbe se prepletajo. Ker poznam področje žalovanja, bi, če bi iz te sveče kaj nastalo, zelo radi okrepili tudi ta segment na področju žalovanja. V Sloveniji ni niti ene skupine za pomoč žalujočim po samomoru, pa čeprav vsak dan en Slovenec stori samomor – verjetno ga je danes, včeraj," pove Bogdan.

