Razgreta razprava kanadskega in kitajskega predsednika #video

Na spletu so se pojavili posnetki krajšega pogovora med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in kanadskim predsednikom vlade Justinom Trudeaujem ob robu konference G20. Voditelja so med vročo razpravo ujeli na svetovnem vrhu voditeljev na Baliju, kjer je bil, kot je razvidno, kitajski predsednik Xi precej razočaran, da so podrobnosti njunega prejšnjega srečanja, ki je potekalo včeraj, pricurljale v tisk iz kanadskih vladnih virov.

tense exchange between xi jinping and justin trudeau caught on camera as xi complains about leaks to the mediapic.twitter.com/sDugFcOel5 — ian bremmer (@ianbremmer) November 16, 2022

Kanadski viri so namreč poročali, da je Trudeau Xiju med njunimi prvimi skupnimi pogovori po več kot treh letih izrazil "resne pomisleke" zaradi domnevnega notranjega vmešavanja Kitajske. Ottawa je namreč v zadnjih tednih po letih napetih odnosov med državama obtožila kitajsko vlado vmešavanja v njene demokratične institucije in pravosodni sistem, poroča DailyMail.

Ob srečanju Trudeauja in Xija je zadnji svojo jezo poskušal prikriti z namišljenim nasmehom, kanadski novinarji pa so posneli, kako je vedno bolj osuplemu Trudeauju rekel: "Vse, o čemer sva včeraj razpravljala, je pricurljalo v časopise in to ni primerno."

Trudeauju je zmanjkalo besed in je besedam Xija le prikimal, medtem ko je Xi nadaljeval svoje tarnanje prek prevajalca. Kitajski predsednik je ostro pogledal Trudeauja in dodal: "In pogovor ni potekal tako."

Kanadski premier se je podal v odprt dialog

"V Kanadi verjamemo v svoboden, odprt in odkrit dialog, ki ga bomo imeli še naprej," je odvrnil kanadski premier in dodal: "Še naprej si bomo prizadevali za konstruktivno sodelovanje, vendar bodo obstajale nekatere stvari o katerih se ne bomo strinjali."

"Najprej za to ustvarimo razmere," je še dodal Xi Jinping, čemur je kanadski premier prikimal.

Med govorom Trudeauja je bil Xi videti razočaran in zdolgočasen ter se izogibal očesnemu stiku s kanadskim premierjem. Nato se je široko nasmehnil in iztegnil roko ter se s Trudeaujem rokoval, da bi končal mučno izmenjavo besed.

Trudeau, ki je bil na videz osupel nad napadom, je odšel v zaodrje, Xi pa se je še naprej smehljal.