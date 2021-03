Ravnateljica priznala, da je na seznam za cepljenje uvrstila tudi osebe, ki niso zaposlene na šoli

Na ravnateljico smo se obrnili zaradi očitkov v anonimki, ki smo jo prejeli v uredništvu in v kateri ji očitajo, da je na seznam za cepljenje uvrstila tudi svoje znance, ki niso zaposleni na šoli in ne opravljajo vzgojno-izobraževalnega dela.

Na seznam uvrstili tudi informatika, ki pogodbeno sodeluje s šolo

"Da, na seznam smo uvrstili tudi osem oseb, ki niso v delovnem razmerju v naši šoli, so pa zaposleni v šolstvu," nam je pojasnila ravnateljica in dodala: "Cepljenje zaposlenih v šolstvu je (bilo) del vladne strategije cepljenja. Njihovih imen zaradi zaupnosti in varstva osebnih podatkov ne moremo razkriti."

"Na seznam za cepljenje smo uvrstili tudi gospoda Raya Mencina, ki je naš informatik, s katerim smo v pogodbenem razmerju. Dela in naloge, ki jih opravlja, so sistemizirani, in je dnevno prisoten v šoli ter v stiku z zaposlenimi in dijaki, zato menimo, da sodi v kvoto cepljenja zaposlenih v izobraževanju," je poudarila.

Zatrdila je še, da zdravstvena inšpekcija pri pregledu v zvezi z navedbami iz anonimke ni ugotovila nepravilnosti.

Za pojasnila smo se na zdravstveno inšpekcijo obrnili tudi v uredništvu. Njihove odgovore še čakamo.