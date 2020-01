Rahlo bo deževalo, po nižinah poledica

Danes bo oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Sprva bo po neprevetrenih dolinah in nižinah možna poledica. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo predvsem na Primorskem, Notranjskem ter v južnih krajih občasno še rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Goriškem in ob morju od 4 do 8, najvišje dnevne od 2 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo na zahodu pretežno oblačno. Drugod se bo delno razjasnilo, po nižinah bo precej megle in nizke oblačnosti.

V torek bo zapihal jugozahodni veter. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo, na severovzhodu pa bo tudi nekaj sončnega vremena.