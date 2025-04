Danes nas čaka precej oblačno in turobno vreme z občasnim dežjem. Najmanj ga lahko pričakujejo na vzhodu, tam bo večinoma suho. Ponoči pa se bo dež okrepil, napovedujejo vremenoslovci.

Danes dopoldne bo občasno rahlo deževalo predvsem v južnih in zahodnih krajih, popoldne pa postopno tudi v osrednji Sloveniji, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

V severnih in vzhodnih krajih bo večinoma suho. Predvsem na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju bo pihal veter jugozahodne smeri, ob morju pa lahko zvečer pričakujejo jugo.

Temperature bodo povsem pomladanske, najvišje dnevne bodo od 13 do 18, na vzhodu do 21 stopinj Celzija.

V noči na torek lahko pričakujemo nekoliko obilnejše padavine, ki bodo prehodno zajele vso državo, a bodo popoldne postopno ponehale, najkasneje na zahodu in severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija. Več padavin bo v hribovitih krajih na zahodu države, izključena ni niti kakšna nevihta.

V torek zvečer se bo oblačnost začela trgati, pihal bo okrepljen južni veter, ob morju zmeren jugo. Čez dan se bo segrelo do 19 stopinj Celzija.

Pravo aprilsko vreme nas čaka tudi v sredo in četrtek. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, ponekod bo pihal veter južnih smeri. V četrtek pa bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.