Ptuju ni prizaneslo, na udaru osrednja Slovenija #animacija

Po močnem deževju, ki je dopoldne zajelo slovensko Istro, cesta med Bivjem in Rižano zaradi poplavljenega vozišča ostaja neprevozna. Zaradi neurja je za tovorni in potniški promet začasno zaprta tudi železniška proga med Rižano in Koprom. Arso je za zahodno in osrednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Za Slovensko Istro velja tudi opozorilo pred poplavljanjem hudourniških vodotokov in manjših rek. Po državi še vedno močno dežuje, količina padavin raste, osrednja Slovenija lahko prejme precejšnjo količino padavin.

Po podatkih agencije za okolje, ki jih je izdala ob 17.40, se na območju Brkinov, Postojne, Logatca in Ljubljane v pasu obnavljajo nevihte z močnimi in dolgotrajnimi nalivi. Manjši hudourniški vodotoki in meteorna voda na tem območju že poplavljajo, v prihodnjih urah pa bodo hudourniški vodotoki in manjše reke še hitro naraščale.

V Cerknici, Pivki in Postojni je že padlo več kot sto milimetrov dežja:

"Trenutna satelitska animacija oblačnosti ne kaže nič dobrega," so objavili na strani Neurje.si na Facebooku. Osrednja Slovenija lahko prejme precejšnjo količino padavin, so zapisali med drugim.

Poškodovana železnica, tovorni promet zaustavljen

Dežurne službe SŽ so na terenu opravile ogled posledic hudega neurja in popoldne sporočile, da je močno deževje na območju koprske proge poškodovalo železniško infrastrukturo. Proga za zdaj še ostaja zaprta, saj je tir na tem odseku v dolžini približno 15 metrov ob silovitem nalivu spodjedla hudourniška voda. Kolikšna škoda je pri tem nastala, službe še ugotavljajo, zato ocen v tem trenutku še ne morejo podati.

Tovorni promet je še naprej zaustavljen, potniški pa se organizira z nadomestnimi vozili oziroma avtobusi. Zaradi izrednih dogodkov, slabega vremena in nepredvidljivega dogajanja na cestah se potnikom vnaprej opravičujejo za morebitne zamude. Ob tem prosijo za razumevanje ter strpnost.

❗️🚆❗️ Zaradi neurja in obilnega deževja je zaprta koprska proga na odseku Rižana – Koper. / @slozeleznice https://t.co/UB53eXKD0u — Uporabna Stran (@uporabnastran) August 29, 2025

"Ekipe SŽ-Infrastruktura si prizadevajo, da bi posledice čim hitreje odpravile in omogočile ponovno vzpostavitev prometa na tej progi. Sanacija je že v teku in se bo neprekinjeno nadaljevala do jutra, ko bi – če bodo vremenske razmere to dopuščale – promet na omenjenem odseku lahko ponovno stekel", so pri SŽ še navedli v sporočilu za javnost.

Drugih nevšečnosti oziroma izrednih dogodkov na preostalih železniških povezavah po državi trenutno ni.

Močne padavine na Obali

Iz Občine Koper so dopoldan svetovali, naj občani vozila umaknejo iz nižje ležečih predelov in parkirišč. Brezplačno lahko danes in v soboto do 12. ure parkirajo v parkirnih hišah Belveder in Sonce. Zapornice bodo v parkirnih hišah spuščene, zato morajo občani vseeno vzeti parkirni listek. Ob izhodu se bodo zapornice samodejno dvignile, so pojasnili.

Občane so še opozorili, naj bodo vozniki na cestah v bližini rek pozorni, saj se na cestiščih nabira voda.

Gasilska brigada Koper je do 10. ure na območju zabeležila približno 70 dogodkov, povezanih z neurjem. Ob tem so poudarili, da življenja niso bila ogrožena, hkrati pa so ljudi prosili, naj bodo potrpežljivi in dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb.

Vreme bo nepredvidljivo

Nad Slovenijo se bo razširila vlažna in nestabilna zračna masa. V drugem delu noči in zjutraj bodo zlasti na severozahodu precej verjetne nevihte z nalivi.

Ne bo deževalo ves dan, lahko pa v kratkem času pade veliko dežja, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Tako je že danes močno deževje zajelo Obalo in zaledje. Posnetek je iz Dekanov:

Verjetnost za dolgotrajnejše nalive je največja v zahodni in osrednji Sloveniji, zato so za to območje izdali oranžno opozorilo.

Opozorili so, da je vremenski razvoj do določene mere negotov, in vse pozvali, naj spremljajo osvežene napovedi in opozorila. Danes v večernih urah se bo vremensko dogajanje najverjetneje prehodno umirjalo.

Krajevne plohe in nevihte bodo znova nastajale jutri, v nedeljo pa kaže na sončen pozno poletni dan.