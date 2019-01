Ptujska županja z vodstvom DRSI o ključnih cestnih projektih

Direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko je bil po sestanku zelo optimističen in dejal, da za danes še enkrat dogovorjene projekte niti ne bodo potrebovali pet let.

Gajškova je pojasnila, da je za sestanek prosila predvsem zato, ker po njenih informacijah v petletni načrt direkcije naj ne bili vključena projekta prenove cest med Slovenskogoriško cesto in Novo vasjo ter med Grajeno in Vurberkom, ki sta sicer v občinskih dokumentih ključna.

"To velja tudi z vidika, na katere opozarja svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki lokacije na teh območjih ves čas omenja kot najpogostejše kritične črne točke. Vesela sem, da smo se se dogovorili, da obe cesti vključimo v program in ju uresničimo po fazah," je dejala Gajškova, ki verjame, da so tudi na občinski strani toliko pripravljeni, da bodo naslednje leto lahko začeli s tretjo fazo na Slovenskogoriški cesti ter obnovo dotrajanega mostu na Grajeni.

V Ptuju se bodo intenzivneje lotili obnove občinskih cest

Sicer pa direkciji dela na Ptuju po besedah županje tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, tudi mestna občina sama pa se bo bolj intenzivno lotila obnove cest, ki so v njeni lasti. Že dolgo je jasno tudi, da bi Ptuj potreboval dodaten most, kar je sicer povezano z gradnjo južne obvoznice, a o tem beseda danes ni tekla.

So se pa danes tudi dogovorili, da bodo skupaj s civilno iniciativo, ki se zavzema za čim prejšnjo gradnjo obvoznice, čim prej pripravili še en sestanek na temo s tem povezane problematike in povezav proti Ormožu. Gajškova bi si želela, je dodala, da bi z obnovo Ormoške ceste začeli naslednje leto.

Potem ko je bila lani končana dolgotrajna obnova starega ptujskega mostu in je bil z ureditvijo krožišča pri minoritskem samostanu spremenjen režim, ki pa se je zaradi povzročanja zastojev izkazal za neposrečenega, so govorili tudi o tem vprašanju. Kot je povedala Gajškova, načrtujejo začasne rešitve s tretjim pasom, ki jih bodo nekaj časa nato spremljali, šele nato pa se bodo odločili za trajno rešitev.

Za projekte ne bodo potrebovali petih let

Direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko je bil po sestanku zelo optimističen in dejal, da za danes še enkrat dogovorjene projekte niti ne bodo potrebovali pet let. Prepričan je, da bodo tudi s civilno iniciativo v Spuhlji našli skupen jezik, ter bi tako letos pripravili projekt ter uredili zemljišča in izvedli razpis, naslednje leto pa začeli z gradnjo.

"Težav ne bi smelo biti, saj računamo, da bodo prihodnji proračuni za leti 2020 in 2021 naklonjeni vlaganju v infrastrukturo," je dejal Topolko, ki je prepričan, da so že doslej veliko vlagali tudi na območju Spodnjega Podravja. Samo na Ptuju gre po sedanjih izračunih za nekaj milijonov evrov vredne naložbe.

V regiji jih sicer čakajo še nekatere preplastitve in prenove cest, med drugim proti Zavrču, prav tako bo letos objavljen razpis za evropsko sofinanciran projekt obvoznice Kidričevo, v načrtu pa je tudi cesta proti Pragerskemu, ki je že dolgo problematična z vidika prometne varnosti.