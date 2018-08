Ptuj: konec prometnih zamaškov. Po letu dni odprli prenovljeni most. #video

Prometnih zamaškov, ki so jim bili dobro leto dni priče na Ptuju, je od danes konec. Stari most čez Dravo je prenovljen in danes so čezenj zapeljala prva vozila. Ves čas prenove so bili vozniki prisiljeni uporabljati le novejši, Puhov most. Njihov vsakdan so spremljali nevzdržna gneča in zastoji.