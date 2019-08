Prvi rezultati preverjanja kanalizacijskega sistema v Žusterni znani v sredo

V komunalnem podjetju Marjetica Koper so v ponedeljek zjutraj začeli preverjanje problematičnega kraka kanalizacijskega sistema na območju Žusterne, kjer je minuli petek prišlo do fekalnega onesnaženja morja. Prvi rezultati preverjanja naj bi bili znani v sredo. Takrat naj bi na tem delu obale spet omogočili tudi kopanje.

Pregleda so se v koprskem komunalnem podjetju lotili po onesnaženju kopalnih voda, ki ga je povzročilo izlitje odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije v hudournik, ki se izteka v morje. Do tega je prišlo med čiščenjem zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika.

Kopanje na omenjenem območju od kopališča Žusterna do kopališča Mandrač Molet naj bi ob postopnem izboljševanju kakovosti vode v zadnjih dneh predvidoma spet omogočili v sredo.

Preverjali bodo črne priključke na kanalizacijski sistem

Foto: Arso V koprski Marjetici so sicer napovedali, da bodo v sredo začeli še s pregledom meteornega sistema odpadnih voda. Ker gre za večje območje, kamor gravitirajo trije hudourniki, ocenjujejo, da bo pregled trajal 14 dni. V sklopu tega pregleda bodo preverjali tudi prisotnost morebitnih črnih priključkov na kanalizacijski sistem.

V Marjetici so obenem potrdili, da so v soboto v omenjenem kraku našli stiropor, ki bi lahko ponovno povzročil zamašitev in odtekanje fekalij v hudournik. Sosledje dogodkov sicer po njihovem nakazuje, da bi to in zamašitev kanalizacijskega jaška z večjim tekstilnim predmetom lahko bila povezana.

Bržan: Naključja so redka

Bolj odločen je bil koprski župan Aleš Bržan, ki je v ponedeljek na svojem uradnem profilu na Facebooku zapisal: "Naključja so redka, ko se ponavljajo, se moramo resno zamisliti."

Na koprski občini so prav tako v ponedeljek med drugim opozorili, da se je v zadnjem času povečalo število nedovoljenih posegov v mestno infrastrukturo. Med drugim so pristojne službe večkrat zaznale, da so šobe za zalivanje zelenic obrnjene v napačno smer, zraven praznega koša za smeti so odpadki, ki so malomarno odvrženi na tla, pojavljajo se zamašeni kanalizacijski jaški. Pristojne službe bodo zato o vseh morebitnih nedovoljenih posegih v mestno infrastrukturo dosledno obveščale organe pregona.

Bržan je v zvezi s tem dogajanjem na Facebooku zapisal še, da je teh in drugih naključij odločno preveč: "Morda bi se lahko avtorji naključij zamislili, ali s takšnimi dejanji res škodujete občinskemu vodstvu ali predvsem sebi in ostalim občanom."

Na koprski policijski upravi so tako povedali, da v zvezi z izlitjem neznane snovi v morje pri Žusterni že preverjajo sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja, pri tem pa niso mogli napovedati, kdaj bodo preiskavo sklenili.