Prvi del tedna v znamenju sonca in oblakov #video

V ponedeljek in torek bo večinoma prevladovalo jasno vreme z občasno oblačnostjo. V sredo bo zapihal jugozahodnik, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nizka oblačnost pa bo lahko zjutraj tudi ob morju. Jutranje temperature bodo od -8 do -2, na Goriškem in ob morju od 0 do 4, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo na vzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.