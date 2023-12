Prva izplačila za poškodovane stanovanjske objekte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finančna uprava (Furs) je danes lastnikom stanovanj in hiš nakazala prvih 4,57 milijona evrov predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih v začetku avgusta. Do danes je ministrstvo za naravne vire in prostor nakazalo 218,5 milijona evrov predplačil za nujno sanacijo občinam, ki so podale zahtevke.

V prvi, današnji tranši je zajetih 1.350 stanovanjskih objektov oziroma 1.932 upravičencev, saj je lahko lastnikov stanovanjskega objekta več, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Furs je obvestila posameznikom o tem, da so na podlagi podatkov v spletni aplikaciji Ajda upravičeni do predplačila za sanacijo nastale škode na stanovanjskem objektu, začel pošiljati 23. novembra. Prejemniki obvestila so imeli nato pet dni časa, da sporočijo, če predplačila ne želijo, nato se je s seznamom prejemnikov seznanila vlada, danes pa se je izvedlo izplačilo prve tranše.

Predplačilo se za posamezno stanovanje izplača lastniku stanovanja. Če je lastnikov stanovanja več, se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine pa se delež določi glede na število skupnih lastnikov. V skladu z novelo zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov so do predplačila upravičeni lastniki objektov, pri katerih ocenjena škoda presega šest tisoč evrov, njihovi objekti pa niso predvideni za nadomestitvene gradnje.

Ob tem se je izvršil še prvi del izplačil akontacij, katerih skupna višina je ocenjena na 30 milijonov evrov. Po trenutni oceni, ki temelji na vnosih v spletno aplikacijo Ajda, je do predplačil v višini 20 odstotkov ocenjene škode upravičenih približno 5.800 stanovanjskih objektov. Neposredno za ljudi bo tako do konca leta izplačanih 84,4 milijona evrov, so še navedli.