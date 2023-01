Prva bolnišnica v državi, kjer vam po odhodu ne bo treba v lekarno

V šempetrski bolnišnici je od danes odpuščenim bolnikom na voljo nova storitev. Kot prvi v Sloveniji so bolnikom ob odhodu izdali nova predpisana zdravila že v bolnišnici in jim ne bo treba ponje v zunanjo lekarno. S to storitvijo bodo največ pridobili bolniki, je za STA povedala v. d. strokovne direktorice Jasna Humar.

V splošni bolnišnici Franca Derganca v Šempetru pri Gorici tako kot po drugih slovenskih bolnišnicah delujejo klinični farmacevti, ki so doslej v glavnem pomagali zdravnikom pri izbiri pravih zdravil. V zadnjih mesecih pa so se začeli vključevati tudi v delo z bolniki.

"To pomeni, da za vsakega bolnika preverijo, katera zdravila prejema, ali so ob tem kakšni stranski učinki in jim to tudi razložijo, jim naredijo kartico zdravil, ki jo potem uporabljajo doma kot opomnik za jemanje zdravil. To je storitev, ki poteka že nekaj mesecev, od danes naprej pa imamo še novo storitev," je o delu kliničnih farmacevtov povedala Humarjeva.

Tisti bolniki, za katere bo klinični farmacevt naredil celotno obravnavo že med hospitalizacijo na oddelku, bodo tudi ob odpustu dobili zdravila že v bolnišnici na recept in jim ne bo treba še lekarne. "Zdravila jim bo prinesel neposredno kar bolnišnični farmacevt in jim ob tem neposredno razložil, kako se zdravila uporabljajo in na kaj morajo biti pozorni," je še dejala.

Storitev prvi preizkusili bolniki na kardiološkem oddelku

Storitev so pripravili v sklopu "brezšivna skrb". Prvi so je bili deležni bolniki na kardiološkem oddelku, priprave na novo storitev pa potekajo tudi po drugih bolnišničnih oddelkih in v drugih slovenskih bolnišnicah.

"S to storitvijo bodo največ pridobili naši bolniki, saj jim bo ta storitev bistveno olajšala prehod v domače okolje," je še poudarila v. d. strokovne direktorice šempetrske bolnišnice.