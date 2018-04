Proti Pahorju vložili ovadbo zaradi arbitražnega sporazuma #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izjava Milana Blažica. Video: Planet TV

Balažič je zapisal, da je Pahor s svojim delovanjem kot premier v primeru pogajanj s Hrvaško glede meje med državama leta 2009 kršil 350. člen kazenskega zakonika. Ta določa, da se slovenski državljan, "ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, kaznuje z zaporom od enega do desetih let".

Balažic: Slovenija je neposredno oškodovana

Balažic v ovadbi utemeljuje, da je Pahor navedeni člen kršil s tem, ko je pristal na 3. člen arbitražnega sporazuma, ki ni omogočal razsodbe arbitražnega sodišča glede neposrednega stika slovenskih teritorialnih voda z odprtim morjem.

Pahor je prav tako omogočil, da je Hrvaška v EU vstopila brez predhodne uveljavitve arbitražnega sporazuma.

Po oceni Balažica je navedeno neposredno škodovalo Sloveniji, saj jo je ob lanski razglasitvi arbitražne sodbe postavilo v podrejen položaj in odvisnost.

Pahor je ponosen na to, da so mu ljudje zaupali tudi pri arbitražnem sporazumu. Foto: STA

Pahor: Ponosen sem na podpis arbitražnega sporazuma

Borut Pahor je v komentarju na trenutno ovadbo in dogajanje izpostavil, da je ponosen na svoj prispevek k spravi, na prispevek k podpisu in ratifikaciji arbitražnega sporazuma. Dejstvo, da je arbitražno sodišče kljub zapletom dokončalo delo in da je meja določena, je zanj pomembno.

Pahor poudarja, da je odločitev arbitraže treba spoštovati. Po njegovem mnenju nihče noče prevzeti odgovornosti, da bi na slovenski strani rekel, da je sporazum slab in da se bo znova pogajal, ker ve, da boljšega sporazuma ne bi mogel doseči.