Na družbenih omrežjih se je med slovenskimi uporabniki začela širiti fotografija ene od prosojnic, ki so jo na petkovem informativnem dnevu med predstavitvijo študijskega programa dijakom uporabili na medicinski fakulteti v Ljubljani. Zaradi sporočila na prosojnici so mnogi uporabniki izrazili ogorčenje, a je vodstvo medicinske fakultete opozorilo, da gre za napačne interpretacije in da je bila fotografija iztrgana iz konteksta.

Številni slovenski uporabniki so se v petek in danes zgražali nad domnevnim seznamom razlogov za študij na medicinski fakulteti v Ljubljani, ki so bili zapisani na predstavitveni prosojnici medicinske fakultete. Na prvo mesto je bil namreč postavljen ugled, nato denar, nato pripadnost izbrancem, šele na koncu pa je bilo poslanstvo zdravnika – pomoč sočloveku.

Vodstvo medicinske fakultete v Ljubljani je danes na uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook opozorilo, da "so se v javnosti začele širiti napačne in iz konteksta iztrgane interpretacije ene od prosojnic, ki jo je predstavil dekan medicinske fakultete, prof. dr. Igor Švab."

"Žal se je zgodilo, da je bila interpretacija prosojnice popolnoma napačna in neustrezna ter ne odraža dejanskega sporočila. Napačne interpretacije nas obtožujejo, da naj bi naša fakulteta oglaševala študij medicine in dentalne medicine z obljubami o potencialnem zaslužku in ugledu bodočih zdravnikov ter da naj bi zaslužek in ugled predstavljala kot primarna motivatorja za odločitev za študij na naši fakulteti. Želimo poudariti, da to ne ustreza resnici," so zapisali na Facebooku.

Pojasnili so, da je bila napačno intepretirana prosojnica v resnici namenjena ravno obratnemu sporočilu, to je osvetliti napačne motive za študij medicine. "Naš cilj je bil izpostaviti, da denar in ugled nista pravilna razloga za izbiro tega študija, temveč je prava motivacija pomoč soljudem in skrb za njihovo zdravje."

Dekan Medicinske fakultete Igor Švab je za medij N1 medtem dejal, da ga napačne interpretacije vsebine prosojnice, ki jih je videl na družbenih omrežjih, bolijo. “Videl sem fotografije in komentarje. To je moj del predstavitve, kjer sem naštel možne razloge, zakaj bi se nekdo odločal za študij medicine in izrecno poudaril, da je edini razlog tisti zadnji,” je pojasnil za N1.

Da gre za manipulacijo oziroma iz konteksta iztrgano fotografijo, je na družbenem omrežju X opozorila tudi ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh