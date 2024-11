Gradnja kampusa ljubljanske medicinske fakultete na Vrazovem trgu poteka po časovnem planu, je danes zagotovil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Kampus bo skupaj z drugimi projekti omogočil povečan vpis na študij medicine. Zaradi sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost morajo gradnjo zaključiti do avgusta 2026.

Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je dejal, da tudi na univerzi z zadovoljstvom spremljajo napredek gradnje kampusa. "Prepričani smo, da bi lahko že leta 2027 povečali število vpisanih na študij medicine," je povedal.

Gradnja kampusa se je začela marca letos z zemeljskimi deli, do zdaj pa so iz gradbene jame odpeljali več kot 50 tisoč kubičnih metrov zemeljskega materiala. Julija so z izkopom dosegli nivo temeljev na severozahodnem delu stavbe in zabetonirali prvi del temeljne plošče. "Od takrat na gradbišču potekajo intenzivna armiranobetonska dela. Do danes smo vgradili več kot šest tisoč kvadratnih metrov betona in tisoč ton betonskega železa. Na zahodnem delu druge kleti pa smo že začeli nameščati suhomontažne pregradne stene, v teku pa so tudi instalacijska dela," je napredek gradnje opisal vodja projekta Alen Lulić iz podjetja Makro 5 gradnje.

Vpisali bodo lahko do 50 študentov več

Dekan ljubljanske medicinske fakultete Igor Švab je dejal, da so ambiciozni projekt treh kampusov medicinske fakultete začeli pred sedmimi leti s ciljema, da bi zagotovili čim večje število kakovostnih diplomantov medicinske fakultete in ustrezno zdravstveno oskrbo, ko pride do zdravstvenih kriz. Kampus Vrazov trg po njegovih besedah predstavlja približno 30 odstotkov potrebnih kapacitet.

Trenutno sicer na program medicine vsako leto vpišejo približno 240 študentov, na program dentalne medicine pa 55 študentov. "To je maksimalno, kar lahko vzdržimo ob obstoječih prostorskih in kadrovskih zmožnostih. S povečanjem prostorskih kapacitet pa pričakujemo povečanje za vsaj 30 do 50 mest," je dejal Švab.

Fotogalerija 1 / 17 / 17

V novem kampusu na Vrazovem trgu bodo predavalnice in seminarski prostori za delo študentov, pa tudi številni predklinični inštituti, med drugim inštitut za patološko fiziologijo, biokemijo in biologijo celice. V njem bo prostor tudi za medicinskoraziskovalni center in center za učenje kliničnih veščin. "To je simulacijski center, kjer bodo lahko študentje vadili klinične veščine na modelih, preden se bodo podali pregledovat paciente v praksi, kar je standard modernega poučevanja medicine," je naštel dekan.

Vrednost projekta je 94 milijonov evrov

Po Švabovih besedah je zaradi dviga cen zadnja ocena vrednosti projekta 94 milijonov evrov, kar je devet milijonov več, kot so sprva ocenili. "Ta dvig ni tako velik, da bi bil skrb vzbujajoč in ga bo možno financirati. Je pa zdaj stvar pogajanj, iz kakšnih virov bomo ta sredstva zagotovili," je povedal. Projekt sicer večinsko sofinancirata Evropska unija v okviru načrta za okrevanje in odpornost in ministrstvo, 20 milijonov evrov pa bodo zagotovili tudi iz lastnih sredstev medicinske fakultete.

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je dejala, da je projekt naložba v prihodnost slovenskega zdravstva in v mlade generacije. Direktor Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost Josip Mihalic pa je dodal, da je Kampus Vrazov trg eden od finančno najobsežnejših projektov s podporo evropskih sredstev načrta za okrevanje in odpornost.

Igor Papič je spomnil, da so v torek v Celju podpisali dogovor o širitvi baze za izvajanje kliničnih vaj študentov ljubljanske medicinske fakultete tudi v Splošno bolnišnico Celje. Majdič pa je dodal, da potekajo pogovori tudi z nekaterimi drugimi regionalnimi bolnišnicami, da "razširimo klinično bazo, ki omogoča študij oziroma usposabljanje študentov tudi na drugih ustanovah, ne samo v Ljubljani".

Medicinska fakulteta načrtuje tudi gradnjo Kampusa Zaloška, v katerem v treh stavbah med drugim načrtujejo inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, inštitut za patologijo ter center za družinsko medicino. Zanj so izbrali arhitekturno rešitev, finančne konstrukcije projekta pa še niso sestavili.

V načrtih je tudi sanacija stare stavbe na Vrazovem trgu in statična ter energetska sanacija celotne stavbe medicinske fakultete na Korytkovi ulici. "Če seštejemo vse investicije, ki jih načrtujemo, pridemo blizu 300 milijonov evrov, in to je načrt, ki naj bi trajal naslednjih deset in več let," je povedal Švab.