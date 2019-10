Prometnega znaka ni več, turisti tudi po gozdni poti vozijo v Tivoli

Na gozdno pot na območju krajinskega parka z avtomobilom večkrat zaidejo turisti ali kakšen taksist, saj jih tja peljejo navigacijski sistemi, zatrjujejo bližnji stanovalci. Ko je tam stal znak prepovedan promet, se to ni dogajalo, dodajajo. Na ljubljanski mestni upravi so seznanjeni s položajem in izdelujejo popis problematičnih točk.

Na začetku Podrožniške poti, ki je priljubljena med sprehajalci, saj vodi do parka Tivoli oziroma do Rožnika v drugi smeri, je po pripovedovanju bližnjih stanovalcev nekoč stal prometni znak prepovedan promet, pot sta še dodatno zapirala lesena stebrička. Zdaj je tam le znak konec cone 30, eden od dveh stebričkov pa je podrt.

Avtomobili so na tej poti prepovedani, gre namreč za gozdno pot znotraj območja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer je promet dovoljen le za spravilo lesa.

Ker zdaj na začetku Podrožniške poti ni več ovir in znaka, se večkrat zgodi, da se po tej gozdni poti z avtomobilom zapelje kakšen turist ali taksist, saj jih navigacijski sistemi peljejo tudi po tej poti, pravijo domačini. S tem motijo sprehajalce in živali v krajinskem parku, dodajajo.

Mestni redarji na tej poti izvajajo periodični nadzor, vožnje z motornimi vozili še niso zaznali. Foto: Ana Kovač

Izdelujejo popis problematičnih točk

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet ljubljanske mestne uprave pravijo, da so z razmerami na terenu seznanjeni. "Trenutno izdelujemo popis vseh točk na območju parka, na katerih je treba postaviti različne ureditve, med drugim tudi prometno signalizacijo za celovito omejitev vodenja motornega prometa, ter načrt upravljanja, v katerem bo med drugim opredeljen način poteka motornega prometa," so zapisali.

Redarji izvajajo nadzor, vožnje po gozdni poti niso odkrili

Z mestnega redarstva pa so nam sporočili, da na Podrožniški poti opravljajo periodične nadzore, da pa vožnje z motornimi vozili še niso zaznali. Sporočili so še, da so na podlagi pobude, vezane na parkiranje na Podrožniški poti, opravili nadzor in v nekaj primerih izvedli ukrepe.

Količek, ki je nekoč zapiral pot avtomobilom, podrt leži ob robu poti. Foto: Ana Kovač