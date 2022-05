Projekt SPARBECEDA je zaključen

Oglasno sporočilo

Marca je Spar Slovenija na svojih policah ponudil posebne testenine SPARBECEDA, preko katerih je v mobilni aplikaciji SPAR plus na zanimiv način spodbudil otroke in starše, da skozi igro krepijo besedni zaklad. Projekt SPARBECEDA je imel poleg didaktičnega tudi dobrodelni namen. Sodelujoči so namreč v času trajanja igre zbrali 386.500 besed oziroma glasov ter jih podarili izbranim ustanovam, ki pomagajo otrokom z učnimi in bralnimi težavami. Spar pa je ob zaključku projekta na podlagi prejetih glasov med te ustanove razdelil donacijo v skupni vrednosti 10.000 evrov.

Spar Slovenija je v okviru projekta SPARBECEDA doniral skupaj 10.000 EUR Društvu Bravo, Centru Iris in Zavodu Mavrični bojevniki.

Testenine za bogatejši besedni zaklad

SPARBECEDA so okusne testenine v obliki vseh 25 črk slovenske abecede, s pomočjo katerih otroci skupaj s starši med pripravo obroka skozi igro krepijo besedni zaklad. Na zadnji strani embalaže je namreč kvadrat s 16 igralnimi polji, na katere postavimo naključno izbrane testeninske črke. Iz črk nato poskušamo sestaviti čim več besed in zbrati čim več točk. Lov na besedni zaklad se začne, ko postavimo lonec vode na štedilnik, in traja, dokler voda ne zavre.

V nagradni igri so uporabniki aplikacije SPAR plus glasovali za dobrodelne organizacije, ki jim je SPAR ob koncu projekta podelil donacijo.

10.000 EUR za dober namen

Nagradna igra SPARBECEDA je potekala med 21. marcem in 21. aprilom 2022, preko aplikacije SPAR plus. Sodelujoči so iz naključno izbranih črk sestavljali besede in za vsako pravilno dobili glas, ki so ga podarili izbrani ustanovi. Na podlagi prejetih glasov je Spar nato razdelil donacijo v skupni vrednosti 10.000 evrov.

Denar v prave roke

V Sparu se zavedajo pomena branja, saj si z njim širimo besedišče, miselna obzorja, razumemo več in se urimo v empatiji. Z donacijo so želeli nagraditi prizadevanja tistih ustanov, ki nudijo ustrezno pomoč in podporo mladim s posebnimi potrebami.

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne IRIS je edina ustanova v Sloveniji, ki se ukvarja s šolanjem slepih in slabovidnih otrok, pred dvema letoma pa so začeli spremljati tudi otroke z motnjo avtističnega spektra.

Namen delovanja Zavoda Mavrični bojevniki je pomoč mladim z motnjo ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnosti). Zavod skozi aktivnosti v naravi spodbuja k umiku od vsakodnevnih novodobnih in tehnoloških naprav, hkrati pa ponuja pomoč pri iskanju osebne samorealizacije.

Cilj Društva Bravo – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami je ustvariti optimalne pogoje za izobraževanje in delo mladih s specifičnimi učnimi težavami (SUT). Sodelujejo z domačimi in mednarodnimi društvi za otroke in mladostnike s SUT, vključeni pa so tudi v Evropsko zvezo za disleksijo (EDA).

Nastop predstavnikov Zavoda Mavrični Bojevniki.

Spar slavnostno predal donacijo

Uporabniki aplikacije SPAR plus so v nagradni igri SPARBECEDA skupaj zbrali 386.500 besed oziroma glasov. Največ glasov, 144.085, so sodelujoči namenili Centru IRIS, ki je prejel donacijo v višini 5.000 EUR. Sledita Zavod Mavrični bojevniki s 140.376. glasovi, ki je prejel 3.000 EUR, in Društvo Bravo s 102.039. glasovi, ki je prejelo donacijo v vrednosti 2.000 EUR.

V Centru IRIS bodo donirana sredstva namenili za skupinsko jadranje otrok in za nakup pripomočkov za lažje spremljanje pouka. V Zavodu Mavrični bojevniki bodo donacijo porabili za izgradnjo doživljajskega gozdnega poligona Mavrični gaj, katerega namen je izvedba taborov in ostalih aktivnosti v naravi. V Društvu Bravo pa bodo s podarjenim denarjem pokrili del stroškov za organizacijo njihove vsakoletne izobraževalne konference.

Donacijo je Spar Slovenija predal v četrtek, 19. maja 2022, na prireditvi, ki je potekala v prostorih Centra IRIS. Dogodek je s svojimi humornimi vložki popestril mladinski pisatelj Boštjan Gorenc - Pižama, ki je skozi celoten projekt SPARBECEDA spodbujal sodelujoče s svojimi rimami in ugankami ter obujal stare besede. Na prireditvi so z nastopi navdušili tudi otroci iz omenjenih ustanov.

