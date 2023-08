Prisrčno vabljeni na tradicionalni dan zavarovalnice Vita v Živalski vrt Ljubljana

Oglasno sporočilo

Foto: VITA, ŽIVLJENJSKA ZAVAROVALNICA, D.D.

Ob 15-letnici sodelovanja bomo z ZOO Ljubljana organizirali tradicionalno zabavo ob koncu počitnic ter prvič gostili čisto pravi koncert - Živalski karneval v izvedbi Slovenske Filharmonije. Zato se bomo na tokratni zabavi posebej posvetili živalskim glasovom in sporazumevanju. Za polno mero zabave pa bodo poskrbeli Čuki s plesno animacijo.

Več informacij o programu najdete na https://bit.ly/3qENFYv.

Na letošnjem druženju pa se bomo še posebej posvetili živalskim glasovom in sporazumevanju z morskimi levi, sloni, žirafami, giboni, azijskimi levi in žuželkami. Seveda pa ne bomo pozabili tudi na ustvarjanje – risali bomo na majice, si sami izdelali igračo iz recikliranih materialov in si poslikali roke. Ogledali pa si bomo lahko tudi lutkovno predstavo. Vsi pa se bomo posladkali s slastnimi palačinkami in osvežujočim sladoledom.

Ob tem bomo tudi dobrodelni – prinesite uporabno igračo ali pa pravo glasbilo otrokom iz socialno ogroženih družin. Vstopnice se obračunajo po rednem ceniku Živalskega vrta Ljubljana. Se vidimo, 2 septembra v ZOO Ljubljana!

Naročnik oglasnega sporočila je VITA, ŽIVLJENJSKA ZAVAROVALNICA, D.D.