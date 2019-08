"Prišel sem zaprosit za azil. Želim si, da me nekdo zaščiti." #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so se v javnosti pojavile obtožbe, da so varnostniki iz Azilnega doma Vič v Ljubljani vpleteni v trgovino z ljudmi, se javnost sprašuje, kaj se dogaja za zidovi azilnega doma. Po še enem incidentu, ki naj bi bil posledica obupnega stanja, ki vlada v domu, so na Planetu preverili, v kakšnih razmerah bivajo azilanti.

V Azilnem domu Vič je trenutno nastanjenih 167 prosilcev za azil, med njimi tudi devet družin s skupno 20 otroki, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Bivanje tu je urejeno podobno kot v dijaškem domu. Vsak prosilec za mednarodno zaščito lahko azilni dom zapusti z dovolilnico, ob večerih morajo biti nazaj do 23. ure, ponoči pa izhodov ni. 90 odstotkov prosilcev dom po navadi zapusti v roku enega meseca, številni izmed njih že ob vložitvi prošnje za azil poudarijo, da ne želijo ostati v Sloveniji.

"Prišel sem zaprosit za azil. Želim si, da me nekdo zaščiti."

Mustafa je kot študent Gea Collegea na izmenjavi Erasmus prvič stopil na slovenska tla oktobra lani. Maja letos se je vrnil, tokrat kot prosilec za azil: "Nisem prišel sem, ker bi bil lačen, ker potrebujem denar ali kaj podobnega. Prišel sem zaprosit za azil. Želim si, da me nekdo zaščiti, in čutim, da me tukaj lahko zaščitijo. Če imam kakšne težave, grem na policijo ali pa se obrnem na varnostnike."

"Pomagajo mi, družimo se. Ves čas pomagajo tudi mojim otrokom."

Iz Sirije ga je pripeljala vojna, na njegovo odločitev o dokončnem odhodu iz države pa so vplivale tudi grožnje njegovi družini. Ena izmed najbolj krvavih vojn v človeški zgodovini, ki traja že več kot osem let, je pred enim letom v iskanju azila v Slovenijo prinesla tudi Fadiho. Ta je z razmerami v azilnem domu zadovoljna: "Pomagajo mi, družimo se. Ves čas pomagajo tudi mojim otrokom. Tukaj je tudi učilnica za učenje slovenščine."

Njena štiričlanska družina v azilnem domu uporablja dve sobi. To je poseben režim družinskega dela, v preostalih sobah pa po navadi prebiva od štiri do šest ljudi. To naj na vzdušje ne bi vplivalo, pojasnjuje socialna delavka Tina Koter: "Pri nas je delo vedno isto, vsak dan se zvrstijo različni psihosocialni pogovori."

Razmere v ljubljanskem azilnem domu tudi pod drobnogledom varuha človekovih pravic Varuh človekovih pravic Peter Svetina je napovedal, da bodo na podlagi medijskega poročanja o domnevnih zlorabah v Azilnem domu Vič preverili tamkajšnje dogajanje in razmere. Kot je Svetina poudaril na današnji novinarski konferenci v Kopru, varuh omenjeno problematiko neprestano spremlja, v konkretnem primeru pa pobude niso prejeli. (STA)

Na zdravnika čaka že več kot pol leta

Po hodnikih azilnega doma je v času obiska Planeta vladalo domačno vzdušje. Ljudje so nasmejani, strahu pred kamero ni. V atriju so lesene klopi, ki so jih naredili prosilci za azil. Iračanu Tariku, ki ima v Mariboru še tri svoje otroke, je v domu všeč, potarna le glede zdravniške oskrbe: "Zdaj ne morem normalno piti vode. Potrebujem zdravnika, ki mi lahko pomaga." Zaradi bolečin v trebuhu na zdravnika čaka že več kot pol leta. V njegovi domovini je sistem drugačen – zdravnik pride takoj, ko ga potrebujejo.