Kaj se dogaja v azilnem domu na Viču?

Iniciativa prosilcev za azil Boj za svobodo (La Lutte de la Liberte) bo danes na novinarski konferenci spregovorila o razmerah v azilnem domu Vič. Med drugim opozarjajo, da je azilni dom prenatrpan, zdravstvena oskrba je minimalna, zaradi nevzdržnih razmer in sistemskih pomanjkljivosti pa so konflikti med prosilci za azil in zaposlenimi v azilnem domu vse pogostejši. Prenos boste lahko od 10. ure dalje spremljali v živo.

Na novinarski konferenci, ki bo potekala pred azilnim domom na Viču, bodo v iniciativi opozorili tudi na premajhno število socialnih delavcev in na dolgotrajne postopke za pridobitev mednarodne zaščite in nato delovnega dovoljenja.

Opozorili bodo tudi na neprimerno in ponižujoče ravnanje varnostnikov do prosilcev za mednarodno zaščito. Poročanje o sporih med uporabniki azilnega doma ter varnostniki je bilo v zadnjih mesecih zaslediti v medijih, konec julija je v enem dogodku posredovala tudi policija.

V Galekomu zanikajo grobo ravnanje svojih varnostnikov

V varnostni službi Galekom so za Dnevnik ob tem zanikali, da bi kdo od varnostnikov grobo ravnal s prosilci za azil. "Naša varnostna služba varuje azilni dom izključno v skladu z uradnim hišnim redom in zakonom o zasebnem varovanju. Vsa pravila moramo dosledno upoštevati in pri tem ne popuščamo," so navedli v varnostni službi, ki skrbi varnost v viškem azilnem domu.

"V azilnem domu so nastanjene osebe, ki svojo matično državo zapustijo zaradi različnih oblik preganjanja. Zaradi travmatičnih dogodkov, ki so jih doživeli, imajo različne, tudi psihične težave. Socialni delavci poskušajo s psihosocialnimi razgovori in z vključitvijo osebe v psihiatrično obravnavo take in podobne dogodke preprečiti. Se pa kljub temu zgodijo, na letni ravni jih pa ni veliko," je po enem takih dogodkov za STA pojasnila v. d. direktorice urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj.