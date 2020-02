Prijeli serijskega tatu, ki je vlamljal v slovenske apartmaje na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška policija je sporočila, da so v Marčanih nedaleč od Pulja prijeli 37-letnika, ki ga sumijo več tatvin na območju hrvaške Istre. Med drugim je vlomil tudi v apartmaje najmanj treh slovenskih državljanov v Barbarigi. Puljska policija je dodala, da je svoje žrtve oškodoval za najmanj 350.000 kun (47.300 evrov), piše STA.

Policija sumi 37-letnika, da je od začetka lanskega leta na območju Pulja, Buzeta in Pazina storil 12 kaznivih dejanj tatvine ter kršitev nedotakljivosti doma in poslovnega prostora, so objavili na spletni strani policijske uprave hrvaške Istre.

Kot so dodali, naj bi osumljenec med 1. septembrom lani in 2. februarjem letos med drugim vlomil v dva apartmaja slovenskih lastnikov v Barbarigi pri Pulju. Iz apartmaja 61-letnega slovenskega državljana je ukradel televizor in druge predmete ter ga oškodoval za nekaj tisoč kun.

V enem od apartmajev je nekaj časa celo živel

Iz apartmaja 63-letnega slovenskega državljana pa je odnesel več kosov pohištva, hišne aparate in orodje ter motor znamke Honda. Škoda je ocenjena na več deset tisoč kun. Vlomil je tudi v apartma 65-letnega slovenska državljana, v katerem je nezakonito bival približno mesec dni, je še zapisala policija.

Prijetega moškega bremenijo še vlomi v več stanovanjskih in gospodarskih objektov v drugih istrskih mestih. Med drugim je odtujil tudi umetniške slike, opremo za bazen, električno kolo, avtomobilske dele in različne hišne aparate, kot tudi lovske puške, nože in steklenice vina. Prijeli so ga potem, ko je pred kratkim iz skladišča nekega puljskega podjetja ukradel avtomobil znamke Fiat ducato.

Policisti so ukradeni avtomobil ter del ukradenih predmetov vrnili lastnikom. Nadaljujejo tudi kriminalistično preiskavo glede na to, da so v prostorih, ki jih je uporabljal osumljenec, našli še nekatere predmete, za katere sumijo, da jih je odtujil.