Prijeli moškega, ki je z iglo grozil prodajalcem po Ljubljani

Ljubljanski policisti so prijeli moškega, ki je v sredo vstopil v dve prodajalni na območju Ljubljane in z iglo grozil prodajalcema.

V sredo so policisti Policijske uprave Ljubljana poročali o ropu v eni izmed trgovin na območju centra mesta Ljubljane, kjer je storilec vstopil v prodajalno in zaposleni na blagajni zagrozil, svoje grožnje pa je podkrepil z iglo v roki ter od prodajalke zahteval denar. Odtujil je nekaj bankovcev in peš pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Osumljen je 37-letni moški iz Domžal

Pred tem istega dne so policisti obravnavali podoben dogodek, kjer je ravno tako na območju centra mesta isti osumljenec vstopil v eno izmed trgovin in prodajalcu grozil z iglo v roki, vendar ni ničesar odtujil in je pobegnil s kraja.

S kriminalistično preiskavo in izbiranjem obvestil so ugotovili, da je kaznivih dejanj ropa in poskusa ropa utemeljeno osumljen 37-letni moški doma iz Domžal. Policisti so mu včeraj odvzeli prostost in bo po vseh zbranih obvestili priveden k preiskovalnemu sodniku. V preteklosti je bil osumljenec že obravnavan za kazniva dejanja v zvezi z premoženjem.