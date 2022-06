Prihodnji teden rekordno visoke temperature #video

Osrednja Evropa se spopada z vročinskimi valovi, ki se pomikajo tudi proti Sloveniji. Ekstremne temperature ubijejo kar pet milijonov ljudi na leto, pravijo jim tihi ubijalec. Pri nas se je živo srebro najvišje povzpelo avgusta 2013, ko so temperature dosegle 40,8 stopinje Celzija. Trenutne junijske temperature so nekaj stopinj nad dolgoletnim povprečjem, v določenih delih Slovenije jih spremlja tudi suša.

Gozdni požari divjajo po Turčiji in Španiji, v Italiji pa reka Pad doživlja najhujšo sušo v zadnjih 70 letih. Kot kaže, je podnebne spremembe trenutno žal čutiti skoraj po celotni zahodni Evropi. Tudi pri nas.

Kot je pojasnil direktor Rižanskega vodovoda Martin Regelj, je izvir reke Rižane trenutno popolnoma izsušen. "Reka Rižana, ki nam da 70 odstotkov vode preko leta, nam ravno takrat, ko vodo najbolj potrebujemo, ne da nič," je dejal.

Vročinski val, ki je zajel celotno zahodno Evropo, se premika tudi proti nam. Za zdaj še ni zajel celotne Slovenije, je povedal vremenoslovec Branko Gregorčič. "Po teh merilih, ki jih imamo, se pravi, da mora biti osrednja dnevna temperatura tri dni zapored nad 24 stopinj Celzija, je bilo to merilo do zdaj izpolnjeno le v Ljubljani. V drugih krajih po Sloveniji pa je malce zmanjkalo," je pojasnil.

Najbolj vroča bosta ponedeljek in torek

Gregorčič je dodal, da naj bi bila najbolj vroča ponedeljek in torek, ko se bodo temperature povzpele vse tja do 37 stopinj Celzija, dežnih kapelj pa ne bo še nekaj časa. V slovenski Istri se že spopadajo s sušo, pove Pregelj. "Zadnje redukcije so bile 86, 87. Ne želimo si jih. Ne želimo z njimi tudi nikogar strašiti. Če pa vode ne bo, je pač ne bo. In bo treba potem tisto, ki bo, po celotnem področju deliti enakomerno."

Po mnenju vremenoslovca je Slovenija na takem geografskem področju, kjer je padavin razmeroma precej, tudi vodo za pitje večinoma črpamo iz podtalnice. Nismo tako odvisni od dolgotrajnih suš in padavinske vode," je poudaril, a dodal, da obstajajo določena problematična področja, med drugim je tudi slovenska Obala.

Varčujte z vodo, ni je na pretek

Pregelj je ob tem pozval, da v prihodnjih dneh poskušamo vsi čim bolj racionalno uporabljati pitno vodo, saj jo je v omejenih količinah.

"Vsa najbolj vroča poletja so iz tega tisočletja, začenši z letom 2003. Potem so bila zelo vroča tudi poletja 2017, 2019, 2021. Tako da bo letošnje prav gotovo med temi najbolj vročimi. Razloga za skrb trenutno še ni, vseeno pa bodimo kar se da varčni, predvsem pri vodi, našem viru življenja," je sklenil Gregorčič.