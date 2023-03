Prihaja teden družine

V Katoliški cerkvi od praznika sv. Jožefa do praznika Gospodovega oznanjenja tradicionalno praznujejo teden družine. Letos bo teden družine med 19. in 25. marcem.

Za teden družine so letos izbrali geslo Mir se začne v družini. Ker praznik sv. Jožefa verniki letos praznujejo že v soboto, 18. marca, se bo na ta dan začel tudi program Tedna družine. Ta se bo začel z dogajanjem po župnijah, piše na spletni strani Slovenske škofovske konference.

Po večerni maši so vsi župljani (zlasti možje in očetje) povabljeni, da prisluhnejo videonagovoru, v katerem bo najprej ob začetku Tedna družine vse pozdravil nadškof Stanislav Zore, in pogovoru z Alešem Čerinom. Po polurnem predvajanju naj bi se ženske in otroci poslovili, možje pa bodo povabljeni, da ostanejo in se v moškem krogu pogovorijo o izpostavljeni temi.

Družinski križev pot v naravi

Na četrto postno nedeljo se po župnijah organizira družinski križev pot v naravi, ki ga lahko pripravijo družine same ali pa vzamejo katerega od predlaganih. Za križev pot ni nujno, da so posamezne postaje določene. Zadostuje križ, ki se nosi na čelu sprevoda. Križev pot ima lahko prvo in zadnjo postajo tudi v cerkvi ali pa je cilj na neki vzpetini.

Srečanje družin prek Zooma

Med ponedeljkom, 20. marcem, in petkom, 24. marcem, bo dogajanje potekalo po domovih. Med tednom družine pa bo vsak večer od ponedeljka do petka ob 19.45 potekalo tudi dvajsetminutno srečanje družin prek Zooma.

V soboto, 25. marca, bo po župnijah na voljo ogled videoposnetka in pogovor žena. Podobno kot na prvi dan se bo tokrat predvajal videoposnetek, v katerem bo najprej škof Anton Jamnik posebej pozdravil vse Slovence, ki živijo v tujini. Vsi so povabljeni, da prisluhnejo polurnemu pričevanju Helene Rozman. Po končanem nagovoru naj bi se žene in matere še zadržale in pogovorile v ženskem krogu o izpostavljeni temi, še piše na spletni strani Slovenske škofovske konference.