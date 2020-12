Prihaja novo pravilo glede nakupa alkohola

V okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je vlada danes podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Pri tem je določila, da so iz osebnega prevzema blaga in hrane na prevzemnih mestih izvzeti alkohol in alkoholne pijače.

Vse nenujne trgovine razen redkih izjem bodo v skladu z današnjo odločitvijo vlade ostale zaprte še najmanj sedem dni, poroča STA.

Uživanje hrane in pijače na javnih površinah še naprej prepovedano

Ob tem je vlada odlok o prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom spremenila tako, da na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki in je v času med 6. in 21. uro dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane, ne bo dovoljen prevzem alkohola in alkoholnih pijač. Uživanje hrane in pijače na javnih površinah bo še naprej prepovedano.

Spremembe odloka bodo začele veljati v ponedeljek, 7. decembra.

Velik del trgovin je v drugem valu epidemije moral vrata zapreti 24. oktobra, dodatno je vlada ukrep zaostrila 16. novembra. Od tedaj so lahko odprte le prodajalne z živili in še nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.