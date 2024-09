Prihaja izrazita sprememba vremena #animacija

Zadnji septembrski dnevi so še prinesli sonce in hladna jutra, a vreme se bo kmalu korenito spremenilo. Jutri nas bo zajelo oblačno in deževno vreme. Padavine bodo obilne na precej večjem območju kot pred nekaj dnevi, ko je bilo na udaru zlasti Posočje. Zlasti na zahodu in jugu Slovenije lahko v roku 24 ur ponekod pade več kot 150 milimetrov padavin. To predstavlja nevarnost za poplave meteorne vode in hudournikov. Z agencije za okolje so sporočili, da bodo jutri zjutraj posodobili stopnjo izdanih opozoril. Zgornja animacija prikazuje, kako naj bi se v sredo, četrtek in petek nalagale padavine.