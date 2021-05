"Pričakujemo in zahtevamo, da s svojo enostransko propagando prenehate"

"Vse od nastopa vlade pod vodstvom Janeza Janše v Sloveniji se načrtno širijo vesti o vladnih pritiskih na medije in celo o njihovem podrejanju. O tem razpravlja domača in evropska javnost. To je izkrivljeno prikazovanje stanja v Sloveniji," so v odprtem pismu, naslovljenem na evropske medije, zapisali predstavniki civilne iniciative Prebudimo Slovenijo, Katedrale svobode in Zbora za republiko.

S pismom želijo nevladne organizacije, ki združujejo intelektualce konservativne in liberalne usmeritve, opozoriti na določene neresnice, ki se glede stanja na področju medijev v Sloveniji pojavljajo v evropski javnosti.

"Vse od nastopa vlade pod vodstvom Janeza Janše v Sloveniji marca 2020 se načrtno širijo vesti o vladnih pritiskih na medije in celo o njihovem podrejanju. Najprej so o tem govorili domača opozicija in njej naklonjeni mediji, zdaj to ponavljajo tudi nekateri evropski politiki in mediji. To je izkrivljeno prikazovanje stanja v Sloveniji, saj zapisi o obračunavanju temeljito na enostranskih ocenah, kjer se avtorji prispevkov sklicujejo skoraj izključno na ljudi, ki prihajajo iz vrst slovenske levice. Ta predstavlja trenutno opozicijo v parlamentu in goji nerazumno ter neargumentirano averzijo do aktualnega slovenskega premierja," so zapisali v izjavi slovenskih nevladnih organizacij.

Indeks demokratičnosti je višji

Kot navajajo, je eden od glavnih očitkov, ki jih ves čas ponavljajo domači in za njimi tuji kritiki Janševe vlade, to, da ta posega v medijsko krajino, obračunava z novinarji in s tem ustvarja ozračje strahu z namenom podreditve domnevno neodvisnih medijev. Svoj zapis podprejo z raziskavo medijske krajine, ki so jo konec lanskega leta izvedli na Fakulteti za medije in ki je analizirala poročanje desetih največjih slovenskih spletnih portalov o nekaterih najbolj perečih in kontroverznih temah v letu 2020: "Raziskava je pokazala izrazita nesorazmerja, saj je bila velika večina obravnavanih medijev bodisi zmerno bodisi močno nagnjena na levo. Med obravnavanimi prispevki je bilo bistveno več takšnih, ki so bili vladi nenaklonjeni, kot je bilo njej naklonjenih, in bistveno več levo kot desno nazorsko orientiranih."

V pismu zapišejo tudi, da sta dve mednarodni instituciji, in sicer Freedom House in The Economist Intelligence Unit, pokazali, da se je indeks demokratičnosti v času aktualne vlade kljub omejitvam, ki so posledica epidemije, občutno dvignil. Organizacija Freedom House je namreč Sloveniji za lansko leto dala najvišjo oceno demokratičnosti med vsemi njenimi sosedi.

"To, da so levo usmerjeni ustvarjalci deležni napadov, ne drži"

V izjavi nevladne organizacije poudarijo, da se v javnosti pogosto ustvarja napačna predstava o tem, da so levo usmerjeni ustvarjalci deležni napadov. "V resnici je ravno obratno. Daleč najbolj brutalnega napada in življenjske ogroženosti je bil deležen nekdanji novinar časnika Večer Miro Petek. Tudi novinar TV Slovenija in dokumentarist Jože Možina je bil zaradi svojih prispevkov, kritičnih do obnašanja komunističnih revolucionarjev med drugo svetovno vojno in po njej, tarča številnih groženj in napadov – tudi fizičnih. Njegov delodajalec, Radiotelevizja Slovenija, ga ni vzel v bran. Česa podobnega ni bil deležen nobeden od levo usmerjenih novinarjev, zato lahko trdimo, da gre pri samoviktimizaciji dela medijske srenje predvsem za preusmerjanje pozornosti od dejanskega stanja," zapišejo v pismu.

Po njihovem mnenju gre pri negativnem poročanju določenih tujih medijev o slovenski vladi dejansko za izvoz konstruktov in celo odkritih laži, ki jih producirajo slovenski protagonisti. Pranje lažnih novic, ki se nato vrnejo v državo iz tujine, ustvarja videz večje verodostojnosti.

Od evropskih medijskih hiš in politikov pričakujejo in zahtevajo, da končajo svojo enostransko propagando in da se za stanje v Sloveniji pred njenim predsedovanjem informirajo od vseh nazorskih skupin v državi, ne le od tistih, ki zvesto nadaljujejo miselno in operativno kontinuiteto režima, od katerega se je Slovenija s plebiscitarno večino poslovila pred tridesetimi leti, so še zapisali.