Pri požaru s smrtno žrtvijo v občini Mirna izključili tujo krivdo

Ugotovili so, da je bilo žarišče požara v spalnici, kjer so truplo tudi našli. (Fotografija je simbolična) Foto: Gregor Pavšič

Novomeški kriminalisti so po prvih ugotovitvah izključili tujo krivdo za požar stanovanjske hiše v naselju Trbinc v občini Mirna, v katerem je v sredo umrl moški. Ugotovili so, da je bilo žarišče požara v spalnici, kjer so truplo tudi našli. Okoliščine še preiskujejo, za pokojnega pa je bila odrejena sodna obdukcija, so sporočili s PU Novo mesto.