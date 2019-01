V požaru umrl moški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 16. ure je zagorelo v stanovanjski hiši v vasi Trbinc, v občini Mirna. Kljub hitremu posredovanju gasilcev PGD Mirna, Volčje Njive in Selo pri Mirni, je bil požar usoden za moškega, ki je živel v hiši, poroča dolenjskanews.com .

Gasilci so požar pogasili. Kriminalisti bodo, ko bodo razmere to dopuščale, opravili ogled in poiskali vzrok požara.