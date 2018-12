Silvestrovega se ne veselijo, saj jim je požar že drugič vzel dom #video

Družina Brus je ostala brez vsega, predvsem pa brez strehe nad glavo, je lastnik hiše opisal pekel, ki se jim je zgodil sredi decembra. Šlo je za kratek stik na električni napeljavi, škode je za vsaj 50 tisoč evrov. Štiričlanski družini se je podrl svet. Gospodinja je brez službe, gospodar pa je dopust tudi zadnji dan v letu izkoristil za dela na hiši.

Zadnji dan v letu je družina Brus preživljala delovno. Oče Robert se s sinom in prijatelji ni menil za to, da so jih od novega leta ločile le še ure, pridno so vihteli orodje.

Družina ne obupuje

Pogled na hišo priča o tragediji, ki se je pripetila 14. decembra. Vendar družina ne obupuje. Pripravljalnih del za obnovo ne manjka.

"Mislim, da bo kar do teme delavno, potem pa bomo videli, kako dalje. Praznovali verjetno ne bomo. Preveč smo že utrujeni vsi skupaj," je dejal Robert Brus.

Notranjost hiše ne spominja na dom. Tam, kjer je bila še na začetku decembra spalnica, so danes podporni stebriči. Dnevna soba je le bleda senca, tudi kuhinje ni. Če so gospodinje nocoj pripravljale silvestrsko pojedino, Robertova žena Petra tega ni mogla storiti, saj ni imela kje.

Začasno nameščeni v hotelu

Vsa družina je še vedno začasno nameščena v bližnjem hotelu, upajo, da jim bo občina v času obnove hiše našla nadomestno stanovanje. A najbolj boli, da jim je požar dom vzel že drugič. Nazadnje na isti datum pred 13 leti.

"Delava dalje in upava, da je zdaj zadnjič. Srčno upam, da nama ne bo treba še enkrat," je povedala Petra.

Praznike bodo zdaj prvič preživeli ločeno. Starejši sin pri babici in dedku, mlajši z njima v hotelu. Edino, kar si želijo, je, da čim prej postavijo hišo in se preselijo nazaj domov. Vsem preizkušnjam navkljub štiričlansko družino povezuje najpomembnejše - ljubezen.