Zaradi pirotehnike požar na Jakčevi v Ljubljani, škode za 10.000 evrov

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Ob požaru evakuacija stanovalcev ni bila potrebna, požar pa so na kraju z gasilnimi aparati pogasili policisti. Ti so zaradi vdihovanja dima poiskali zdravniško pomoč.

Od današnjega dne je sicer dovoljena uporaba določenih pirotehničnih izdelkov prve kategorije. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa ostaja prepovedana. Ob tem policisti in zdravstveni delavci opozarjajo zlasti na nevarnost uporabe pirotehnike, če je ta narejena doma.

Policisti so lani obravnavali 78 kršitev, povezanih s pirotehničnimi izdelki, in zasegli 5700 izdelkov. Neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči hude telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe obraza in oči.