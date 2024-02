Pri omejitvi 50 vozil 165 kilometrov na uro: na območju veliko družin z otroki

Prometni policisti celjske postaje so pretekli konec tedna obravnavali tri hujše cestnoprometne kršitelje.

Najprej so v soboto nekaj pred poldnevom v naselju Paka pri Velenju, kjer je hitrost vožnje s prometnim pravilom omejena na 50 kilometrov na uro, obravnavali voznika osebnega vozila, ki je mimo merilnika hitrosti Multaradar C peljal s hitrostjo 165 kilometrov na uro.

Kot so pojasnili, je bilo v tem času na območju veliko sprehajalcev, tudi družin z otroki. Voznikovo ravnanje je bilo skrajno neodgovorno. Vozilo, ki vozi s hitrostjo 165 kilometrov na uro, namreč v eni sekundi reakcijskega časa prevozi 45,7 metra, ko prištejemo še zavorno pot, ta znaša 181,8 metra.

Prekoračitev hitrosti tudi na avtocesti

V nedeljo so policisti celjske prometne policije poostren nadzor cestnega prometa izvajali tudi na avtocesti. Pri tem so ugotovili več prekoračitev hitrosti voznikov osebnih avtomobilov, med katerimi izstopata dva, in sicer voznik osebnega avtomobila znamke BMW tujih registrskih oznak, ki je na odseku avtoceste A1, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na sto kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 196 kilometrov na uro, ter voznik osebnega avtomobila znamke Toyota tujih registrskih oznak, ki je na odseku avtoceste A1 prav tako z omejitvijo hitrosti sto kilometrov na uro vozil s hitrostjo 171 kilometrov na uro.

Obema kršiteljema so izdali plačilna naloga v znesku 1200 evrov in vsakemu izrekli še devet kazenskih točk.

Voznik toyote divjal s hitrostjo 171 kilometrov na uro. Foto: PU Celje BMW divjal s hitrostjo 196 kilometrov na uro. Foto: PU Celje