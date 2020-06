Pri nezakonitem prehodu meje so jim pomagali Slovenci

Policisti so med varovanjem državne meje ponoči pri Ponikvah izsledili in prijeli državljana Bangladeša in pet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V bližini so prijeli še tri državljane Slovenije, za katere obstaja sum, da so tujcem omogočili nezakoniti prehod in jih nameravali prepeljati v notranjost države.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so zasegli dva osebna avtomobila slovenskih registrskih oznak. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.

Priprli turškega voznika, osumljenega tihotapljenja migrantov

Policisti so minuli petek na mejnem prehodu Gruškovje v tovornem vozilu odkrili dva državljana Sirije in enega Iranca, ki so skušali nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Voznika, ki jih je skrival v kabini vozila, so po zbranih obvestilih privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu je odredil pripor, poroča STA.

S Policijske uprave Maribor so še sporočili, da so 48-letnega turškega državljana, ki so ga zasačili pri tihotapljenju, kazensko ovadili po 308. členu kazenskega zakonika, ki govori o prepovedanem prehajanju meje ali ozemlja države.