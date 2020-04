Tudi med prazniki brez zbiranja in prehajanja občinskih meja, letos brez kresov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi v teh predprazničnih in prazničnih dneh v veljavi ostaja odlok, ki zaradi epidemije novega koronavirusa prepoveduje zbiranje na javnih krajih in prehajanje občinskih meja. Kot so napovedali na policiji, bodo spoštovanje prepovedi preverjali tudi pred in med prvomajskimi prazniki. Prirejanje piknikov v naravi ni dovoljeno, so pojasnili ob tem.

Odlok o začasni prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja v pregled vsakih sedem dni

Vlada je na petkovi dopisni seji v odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih krajih ter gibanja zunaj občin stalnega oziroma začasnega prebivališča vpisala namero, da strokovno utemeljenost ukrepov preveri najmanj vsakih sedem dni, kar je od nje zahtevalo ustavno sodišče. Ob petkovem preverjanju po seznanitvi s strokovno oceno posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje pa je veljavnost ukrepov podaljšala.

Policija bo v prazničnih dneh poostrila nadzor

Na policiji so ob tem že napovedali, da bodo tako v teh dneh preverjali, ali med občinami res prehajajo samo tisti, ki spadajo v izjeme. Tiste, ki bodo zaradi malomarnosti ali ignorance kršili odlok oziroma zakon o nalezljivih boleznih, bodo vrnili nazaj ali jih prijavili zdravstvenemu inšpektoratu, če bodo ocenili, da to ne zadostuje, so sporočili.

Tudi na piknike in druga druženja bo treba še počakati.

Še vedno brez piknikov

V zvezi s prepovedjo zbiranja na javnih krajih pa opozarjajo, da prirejanje piknikov v naravi ne spada med izjeme, ki bi jih določal omenjeni vladni odlok.

Tudi plaža ni javni park ali sprehajalna površina, kjer bi bilo prirejanje piknikov dovoljeno. Sprehajanje posameznikov po sprehajalnih poteh pa je, ob upoštevanju varne razdalje, dovoljeno, so zapisali v nasvetih državljanom.

Pri nadzoru prometa v času pred in med prvomajskimi prazniki bodo policisti še posebej pozorni na prekoračitve hitrosti, psihofizično stanje voznikov, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje prednosti. Ugotavljali bodo tudi druge kršitve, ki vplivajo na večjo varnost kolesarjev in motoristov.

V prihodnjih dneh pričakujejo tudi več gneče na meji, ki pa se ji lahko izognemo, če bodo potniki na nov nadzor pripravljeni. Zaradi epidemije so namreč tudi na naših državnih mejah uvedeni posebni režimi in omejitve prometa ter spremenjeni pogoji.

Policija odsvetuje pokanje s karbidom in možnarji

Policisti vsem, ki so sicer zvesti praznični tradiciji pokanja s karbidom in možnarji, svetujejo, da se letos temu raje odpovedo, saj bi lahko zaradi poškodb ob neprevidni uporabi dodatno obremenili zdravstveni sistem in povečali možnosti za okužbe.

Brez prvomajskih kresov

Tudi kurjenju kresov se bo treba letos odpovedati, saj je od 20. marca za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost.

Policija državljanom, ki se bodo med prazniki odpravili od doma, še svetuje, naj dom ustrezno zavarujejo pred vlomilci.