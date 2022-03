Pri delu v gozdu umrl moški

V soboto nekaj pred 12. uro so bili policisti PP Dolenjske Toplice obveščeni o nesreči pri delu v gozdu med naseljema Brezova Reber pri Dvoru in Veliki Lipovec. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih sta 71-letni in 46-letni moški v gozdu podirala drevesa. Ob padanju enega izmed dreves je veja zadela 71-letnika, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so zapisali na Policijski upravi Novo mesto.